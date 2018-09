Küszöbön az űrháború?

Donald Trump az Országos Űrkutatási Tanács Fehér Házban tartott tanácskozásán elnöki utasítást írt alá, amelyben elrendelte: a védelmi minisztérium azonnali hatállyal indítson el egy világűrbe telepítendő haderő felállításához szükséges folyamatot. Az Egyesült Államok első embere szerint egy olyan új millennium előtt állunk, amelynek során az amerikaiak hamarosan megismerkedhetnek a kormányzat nagy titkaival és azzal, hogy mi áll a rejtélyes ufójelenségek hátterében. - írja a BorsOnline

Nem elég a puszta amerikai jelenlét a világűrben, amerikai dominanciára van szükség. Lesz egy légierőnk és lesz egy űrhaderőnk. Megszabadíthatjuk a Földet a különböző pusztító fertőzésektől, és olyan energiákat engedhetünk szabadjára, amikről álmodni sem mertünk, mert ezek még a „holnap" technológiái.

– jelentette ki Trump, és mindezt nemzetbiztonsági kérdésnek nevezte.E célból Joseph Dunford tábornok vezérkari főnök utasítást kapott arra, hogy kezdje meg az űrhaderő létrehozásához szükséges felkészülést, amely „különálló, de egyenrangú" katonai ága lesz az amerikai hadseregnek a földi haderő, a légierő, a haditengerészet, a tengerészgyalogság és a partiőrség mellett. Nagy kérdőjel, hogy vajon Trump pontosan mire is készül és meddig fog elmenni.Ha nyilvánosságra hozná az eddig titkosított X-aktákat, akkor vég­re sok mindenre választ kaphatna az emberiség. Olyan kérdésekben, hogy mi folyik az 51-es körzetben már több évtized óta, van-e élet a Marson, vagy egyáltalán járt-e ember a Holdon valaha, s tisztázódhatna, hogy a NASA miért tartja vissza az információkat.Az űrhadsereg hírére so­kan felkapták a fejüket, és nagy jelentőséget tu­lajdo­nítanak Trump bejelentésének. Többek közt dr. Opál Sándor, a Kádár-éra Belügyminisztériumának tudományszervezési – vagyis az „X-aktás ügyek" – osztályának egykori vezetője, aki szerint Trump ezzel nemcsak az Egyesült Államok, hanem az egész Föld védelmét és fennmaradását szolgálja. Opál állítása szerint ugyanis bolygónk lakossága valóban űrbéli fenyegetettségnek van kitéve. Többször is megpróbálták megszerezni bolygónkat a földönkívüliek. Sőt a különböző emberi formát öltött idegenek itt mászkálnak közöttünk. De hogyan is szúrjuk ki őket?

Ezeknek az elnevezése reptilium, és valóban alakváltók. Vigyáznak rá, hogy lehetőleg sehol se hagyjanak maguk után biológiai nyomot. Kerülik az orvosi vizsgálatokat, nem fognak meg poharat, nem használnak idegen társaságban vécét. A földönkívüliek tenyerének és talpának nincsenek barázdáik, sima a lenyomatuk. Nem véletlen, hogy az USA-ban már az 1970-es évektől kötelező az ujj-, te­nyér- és talplenyomat adása. Aki ennek ellenszegül, az máris gyanús, és további vizsgálatokat igényel. Röntgenezéssel például kiderülhet, hogy másutt helyezkedik el a szíve – igaz, ez még nem jelenti azt automatikusan, hogy az illető nem ember. De például ha a tüdeje vagy a mája másképp néz ki és máshol található, akkor az már gyanús. A normálistól eltérő viselkedés, a túlságosan lenéző tekintet, a túl merev, mosolyogni képtelen mimika, indulat hatására hirtelen felgyorsuló beszéd, a száj ajkai­nak tartós elhúzódása mind árulkodó jel lehet. Figyelni kell, hogy a fejükön két oldalt viselnek-e szarvakat, amelyeket parókával takarnak el, illetve nincsenek-e ezek eltüntetésére utaló műtéti hegek. Ha bárkinél ezeket a felsorolt jeleket találják, azonnal értesítsék a rendőrséget, mert lehet, hogy földönkívüliről, vagy mutánsról van szó.

– figyelmeztet mindenkit Kádár egykori „ufó- minisztere" az Ufó magazin augusztusi számában, amiben több földönkívüli invázió történetét is feleleveníti. Nem kevesebbet állít, hogy a Szovjetunió széthullását is az idegenek támadása indította be 1989-ben.

Földünk nagyon régóta nyersanyag-, munkaerő-, víz-, és élelemforrás az idegenek számára. Céljaik elérése érdeké­ben megfélemlítenek országokat, népeket ugrasztanak egymásnak, háborús helyzeteket, járványokat idéznek elő.

– mondta Opál. Az űrhaderő gondolata nem új keletű, hiszen 1983-ban Ronald Reagan amerikai elnök meghirdetett egy hasonlót a csillagháborús elképzelésekhez. Ezt a tervet nem sikerült tető alá hozni a nemzetközi tiltakozás, és elképesztő költségek miatt.Trump tervének megvalósításához egyébként a Kongresszus felhatalmazására van szükség. Ráadásul az Egyesült Államok is aláírta az 1967-ben életbe lépett nemzetközi világűrszerződést, vállalva, hogy a világűrt polgári és kutatási célra lehet felhasználni, tilos atomeszközöket telepíteni oda, és katonai célra használni.