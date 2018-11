Így erősítsd immunrendszered a télre!

Kép: Pixabay

Sportolóként, edzőként egyértelműen azt mondom, hogy az egyik legjobb immunerősítő a rendszeres sport. Aki folyamatosan edzésben tartja magát, annak a szervezete ellenállóbbá válik, és megfelelő étrenddel, vitaminokkal kiegészítve az immunrendszere optimálisan működik, így kevesebbszer betegszik meg. Arra azonban nagyon kell figyelni, hogy ha túlterheli magát valaki az edzések során vagy nem pihen, nem regenerálódik két edzés között, akkor a szervezete kevésbé lesz ellenálló. Éppen ezért a kiegyensúlyozott mozgás, táplálkozás és pihenés az, ami minden szempontból optimális"

fokhagyma vagy fokhagymás-gyömbéres-mézes keverék: vírus-, baktérium- és gombaölő hatású

grapefruit vagy grapefruitmag-cseppek: magas C-vitamin és fehérje tartalma miatt vírusölő hatású

homoktövis: kb. tízszer több C-vitamint tartalmaz, mint a narancs, emellett még sok A-, E-, F-, B1-, B2-, P-vitamint, karotint, flavonoidokat, cinket, magnéziumot, kalciumot tartalmaz.

D-vitamin: ez biztosítja az immunrendszer elsőszámú védőinek erejét, amit a napfényből beszerezhetünk, de mivel ilyenkor abból kevés van, érdemes sok tojást és az olajos halakat fogyasztani.

Bár elcsépeltnek tűnnek azok a mondatok, hogy gyakran meg kell mosni a kezünket, illetve fogyasztás előtt a zöldségeket, gyümölcsöket, azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni őket. A legfontosabb, hogy munkából, találkozóról hazaéve első utunk a mosdóba vezessen, mert sok betegségtől megóvjuk magunkat, ha megmossuk a kezünket. Nem különben az élelmiszerek esetében: szállítás során rengeteg szennyeződés tapadhatott rá, ezért csak akkor fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt, ha először alaposan megtisztítjuk!Akkor támogatjuk szervezetünket leginkább, ha étrendünkben fehérje, szénhidrát, zsír, valamint vitaminok, ásványi anyagok, antioxidánsok és nyomelemek megfelelő mennyiségben és arányban szerepelnek.Télen sajnos nehezebb friss zöldséghez, gyümölcshöz jutni, de amennyire lehet, próbáljunk beszerezni. Igyekezzünk kerülni a tartósítóval, mesterséges anyagokkal dúsított élelmiszereket, és a lehető legkevesebb fehér cukorral és a fehér liszttel készült étel kerüljön a tányérunkra.A rendszeres mozgás – heti 2-3 alkalom már sokat jelent – nagyon jó hatással van az immunrendszerre akkor, ha nem hajtjuk túl magunkat. Ha hideg van, akkor is érdemes kimenni a szabadba sétálni, friss levegőt szívni, téli sportokat űzni!– mondja Czanik Balázs fitness edző, a Capoeira Aerobik megalkotója.A szervezetünk csak akkor tud tökéletesen működni, ha a pihenésre, regenerálódásra is szánunk időt. Ha alvásról van szó, akkor nem csak a mennyiség, hanem a minőség is fontos!Teremtsük meg a legjobb feltételeket ahhoz, hogy reggel kipihenten ébredjünk: körültekintően válasszunk matracot, a lehető legkevesebb fényt engedjük be a hálószobába, ne aludjunk túl melegben, szellőztessünk lefekvés előtt, és ami a legfontosabb, egyben a legnehezebb: próbáljunk kevésbé stresszes életmódot folytatni!A legjobb, ha zöldségből, gyümölcsből visszük be a megfelelő vitamin és ásványi anyag mennyiséget, de ez télen még nehezebb, mint nyáron. Ennek ellenére sok gyógynövény és természetes anyag létezik, amivel hatékonyan tudjuk támogatni az immunrendszerünket.Télen talán még inkább elfelejtjük, mint nyáron, pedig a szervezet a hideg évszakban is meghálálja, ha megfelelő mennyiségű folyadékot iszunk. Napi 2-3 liter víz elengedhetetlen volna, amit finom gyógyteákkal kellene megkoronázni!