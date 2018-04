Igaz vagy hazugság? Névtelen levélben írta meg valaki VV Fanni halálának körülményeit

Kép forrása: borsonline.hu

A rendőrség vizsgálja a levelet.

"Nagyon felzaklatott a levél, de elképzelhetetlennek tartom, hogy vidéken járt volna az eltűnése napján a lányom. A barátnője is arról vallott, hogy vásárolni voltak Budapesten, majd hazavitték Fannit a lakásába. Amikor bemehettünk a lakásba, akkor ott is volt a három nagy szatyor ruha bontatlanul" – mondta a Blikknek Fanni édesanyja, Katalin.

Újabb fordulat! Titokzatos tanú bukkant fel az eltűnt valóságshow-szereplő ügyében. Az illető levélben juttatta el vallomását az RTL Klubhoz, amiben – ha hihetünk a leírtaknak – Fanni utolsó estéjéről mesél – írta meg a Bors Különös szál került elő, ami segítheti a VV Fanni eltűnésének és feltételezett meggyilkolásának ügyét, és amibe lap is belekeveredett. Az RTL Klub legnagyobb meglepetésére ugyanis tegnap reggel egy olyan levél landolt a csatorna postázójában, amin a Bors van megjelölve feladónak, és amiben az ügy kapcsán megírt és kivágott cikkeink mellett egy kézzel írott vallomás is lapult.A Fókusz szerkesztősége megosztotta a lappal a tízoldalas levél tartalmát, aminek – bár senki sem írta alá, „Tomi vallomása 2018. március 18." a címe.„Fanni gyilkosságát partidrog okozta, egy szülinapi bulin, ami egy vidéki faluban volt, egy disznóvágás napján" – ezzel kezdődött a levél, amelyben az illető azt is megemlíti, hogy a lány kábítószer mellett alkoholt is fogyasztott, és ebbe halt bele, holttestét pedig eltüntették.A titokzatos levélíró tehát azt állítja, tud Fanni utolsó estéjéről. Az új szemtanú felbukkanása mind a tévé, mind a szerkesztőség dolgozóit megdöbbentette.De amennyire elképzelhető, hogy a levélküldő állításai igazak, olyannyira feltételezhető az is, hogy csak egy ízléstelen tréfa az egész, ugyanis a kamerafelvételek bizonyítják, hogy B. László az albérletéből cipelte le Fannit, és tette az autójába.A küldeményt elolvasva a tévétársaság tanácstalan volt, így tárcsázták a Bors szerkesztőségét, hogy megtudják, tényleg a Bors címezte-e a levelet, ami akár kulcsfontosságú is lehet – amire a válasz természetesen nem volt.Miután az RTL Klub megbizonyosodott gyanújáról, miszerint nem a lap a tényleges feladó, az egyik ott dolgozó a rendőrségre sietett a furcsa irománnyal.A kapitányságon azonnal jegyzőkönyvbe vették az esetet, majd ujjlenyomatot vettek a csatorna alkalmazottjától, hogy a későbbiekben a levélen esetlegesen megtalált, másik ujjlenyomattól el tudják majd különíteni.– Mi teljesítettük állampolgári kötelességünket, a többi pedig a nyomozók és a bíróság feladata lesz – tudatta a Fókusz stábja.Novozánszki Fanni 2017. november 20-án tűnt el budapesti albérletéből, és azóta nem adott életjelet magáról. Eltűnésével egy dunaújvárosi vállalkozót, B. Lászlót gyanúsítják, akit hét nappal a lány eltűnése után előzetes letartóztatásba helyeztek.