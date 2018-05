Harry és Meghan: megtartották a hercegi esküvő főpróbáját Windsor utcáin - videó

Nem lesz jelen Harry herceg és Meghan Markle szombati esküvőjén a menyasszony édesapja, Thomas Markle, jóllehet a nemrégiben összeállított, véglegesnek szánt hivatalos program szerint ő kísérte volna az oltárhoz lányát.Az idén 34 éves Harry - Károly brit trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - és a 37 éves Meghan Markle amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be, az esküvő szombaton lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.A ceremónia nyilvános részének főpróbáját csütörtökön tartották Windsor utcáin. Az elmúlt napokban azonban a brit sajtó figyelmének középpontjában az a kérdés állt, hogy a 73 éves, Mexikóban élő Thomas Markle Nagy-Britanniába utazik-e lánya esküvőjére.A nemrégiben közzétett hivatalos esküvői programban még az szerepelt, hogy Meghan Markle édesapja oldalán járul a windsori kastély Szent György kápolnájának oltárához. Ez azonban az utóbbi napokban kétségessé vált, egyrészt azért, mert kiderült, hogy Thomas Markle maga rendelte és rendezte meg a róla minap megjelent "spontán" lesipuskás fotókat, de mindenekelőtt azért, mert az utóbbi hetekben műtéti beavatkozást igénylő szívproblémái támadtak.A héten rövid idő alatt több, egymásnak teljesen ellentmondó értesülés látott napvilágot arról, hogy a menyasszony édesapja részt vesz-e a szertartáson. Csütörtökön azonban véglegessé vált, hogy Thomas Markle nem lesz jelen a windsori menyegzőn, miután Meghan Markle a Kensington-palota - Harry herceg londoni rezidenciája - által ismertetett személyes közleményében ezt hivatalosan bejelentette.Harry menyasszonya utalást tett arra, hogy az elsődleges ok Thomas Markle szívproblémája. Meghan Markle a közleményben ugyanis leszögezi: szomorúsággal nyugtázza, hogy édesapja nem lesz jelen a szombati esküvőn, reméli ugyanakkor, hogy Thomas Markle így kellő figyelmet tud fordítani saját egészségi állapotára. A rövid közlemény nem tér ki arra, hogy milyen egészségi problémákról van szó, de brit sajtóhírek szerint Thomas Markle-nak - nem utolsósorban az esküvői előkészületekkel járó stressz miatt - nemrégiben szívinfarktusa volt és a héten kardiológiai beavatkozáson esett át.Meghan Markle édesanyja, Doria Ragland azonban - aki 1988-ban elvált Thomas Markle-tól - jelen lesz az esküvőn és a menyasszony valószínűleg az ő oldalán járul az oltárhoz.Csütörtökön megtartották az esküvő ceremoniális részeinek főpróbáját a London nyugati határában fekvő Windsor utcáin. A próbán a brit fegyveres erők 250 tagja vett részt, köztük azok az alakulatok, amelyeknek soraiban Harry herceg a hadseregben eltöltött tíz éve alatt szolgált. A díszelgő felvonulás főpróbáján ott volt az a nyitott hintó is, amelyen Harry és Meghan Markle - immár házastársakként - a szombati egyórás esküvői ceremónia után 25 perces körutat tesz Windsorban.Csütörtöktől lezárták a windsori kastély tágabb környékét és a királyi kisváros utcáin fegyveres rendőri járőrözés kezdődött. A helyszínre már felvonult a világsajtó is: az esküvőt 79 ország televíziós társaságai közvetítik élőben.