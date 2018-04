Harangok zúgták Avicii számait Hollandiában - Videó

Nincsenek bűncselekményre utaló gyanús körülmények Avicii világhírű svéd DJ halála körül - közölték az ománi hatóságok.A Tim Bergling néven született Aviciit Omán fővárosában, Maszkatban találták holtan múlt pénteken. A 28 éves DJ halálának okát nem hozták nyilvánosságra - írta a BBC News.Az ománi királyi rendőrség közlése szerint "két halottszemle lefolytatása után" kizárták a bűncselekmény lehetőségét.A svéd DJ nyaralni volt Ománban, ahová már a családja is kiutazott, hogy hazaszállítsa holttestét Svédországba. A hétvégén több ezer rajongó gyűlt össze Stockholm központjában, hogy lerója tiszteletét a zenész előtt, akinek olyan slágerek kötődnek a nevéhez, minta a Wake Me Up! és a Levels.Hollandiában is megemlékeztek a zenészről: templomi harangokkal szólaltatták meg leghíresebb számait. Három slágere, a Wake Me Up, a Hey Brother és a Without You részleteit játszotta el a harangozó, aki így búcsúzott a DJ-től.Avicii a komoly tradíciókkal rendelkező svéd elektronikus zenei szcéna legtehetségesebb képviselője volt. Kétszer - a Sunshine és a Levels című számáért - jelölték Grammy-díjra, elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját. Halála előtt pár nappal jelölték a Billboard zenei díjra az Avicii (01) című albumát a legjobb dance/elektronikus zenei lemez kategóriájában.Avicii korábban akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedett, amelyet részben a túlzott alkoholfogyasztás okozott. 2014-ben eltávolították az epehólyagját és a vakbelét, ezért sok fellépését lemondta, hogy meggyógyuljon.A Sziget fesztiválon 2015-ben hatalmas sikerrel lépett fel. 2016-ban abbahagyta a turnézást, de stúdióban továbbra is készített zenét.A Billboard magazinnak 2016-ban elmondta: "Igen bolond utazás volt ez. Tizenhat évesen kezdtem zenét készíteni, 18 évesen turnézni. Amikor visszanézek az életemre, alig hiszem, hogy mindezt megcsináltam. Bizonyos értelemben életem legjobb időszaka volt. Megfizettem az árát a rengeteg stresszel és idegességgel, de életem legjobb utazása volt".Zenésztársai világszerte megemlékeztek Aviciiről, akit "zseniként" és "érzékeny, alázatos" emberként írtak le. Calvin Harris skót lemezlovas, énekes, dalszövegíró és producer szerint kollégájának "óriási lelke volt, amelyhez szenvedély és rendkívüli tehetség párosult, és akire még sok minden várt az életben". Diplo amerikai DJ "nemzedéke legjobbjának" nevezte Aviciit. A svéd DJ halálát követően legnagyobb slágerei újra felkerültek a brit kislemez- és albumlistákra.