Fontos változás a Telekom mobilinternetével: a havi keret lejárta után teljesen leáll a net

Péntektől az eddigi díjcsomagokat leváltó, új, összelegózható díjcsomagrendszert vezetett be a Telekom. (Melyre önnek is muszáj lesz váltania, erről itt olvashat.) Ennek kapcsán a havidíjas előfizetők 400 MB, 1 GB, 4 GB, 10 GB és 30 GB modulok közül választhatnak, melynek adatforgalmát nem csak itthon, hanem a teljes EU-ban elhasználhatják - írja a HVG De változás lesz nem csak hónap közben, hanem a végén, egészen pontosan az adatforgalmi keret vége felé közeledve is. Eddig miután valaki elérte a határt, a Telekom alaposan lelassította a netezést. Régebben 128 kbit/s le- és feltöltési sebességre, egy ideje viszont már csak 32 kbit/s-re. Hogy ez mire elég, arról megoszlanak a vélemények, habár mindegyik a "semmire" környékén helyezkedik el. De egy-egy messengeres üzenet azért még ezen is átcsúszhatott.