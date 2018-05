Feladta magát Harvey Weinstein, a bíróság még aznap vádat emelt ellene

Ez a vádlott arra használta fel helyzetét, pénzét és hatalmát, hogy fiatal nőket olyan helyzetbe hozzon, amelyben képes volt szexuálisan megbecsteleníteni őket

Több mint 70 nő vádolta meg a Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítóját nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták a producer zaklatási ügyeit.

Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette be pénteken a New York-i rendőrség. Az egykori filmmogul péntek reggel feladta magát a New York-i rendőrségen, egy New York-i bíróság még a nap folyamán hivatalosan vádat emelt ellene.A bíróság két nő sérelmére elkövetett nemi erőszakkal, szexuális zaklatással, erőszakos nemi közösüléssel és szexuális bűncselekménnyel vádolta meg őt.- hangsúlyozta Joan Illuzzi-Orbon, a manhattani ügyészség illetékese a bíróságon.Harvey Weinstein a bíróság előtt nem ismerte el bűnösségét.Vádemelés után egymillió dollár óvadék ellenében a bíróság pénteken szabadon engedte Harvey Weinsteint. A bíróság elrendelte, hogy a bukott filmmogulnak elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot. Útlevelét is bevonták.