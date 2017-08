Ellenállhatatlan sörvacsora az idei nyár nagy slágere

Hideg előétel I.:

Pácolt lazactatár, koktél paradicsommal

Hideg előétel II.:

Sárgadinnye szárított serrano sonkával, jalapeno szósszal, naranccsal és gyömbérrel megbolondítva

Kivétel nélkül mindenkit beszippant a nyár, ilyenkor magasabb fokozatra kapcsolunk és nagykanállal habzsoljuk az életet. Ha mégis kicsit behúznánk a kéziféket és visszavennénk a tempóból, de az igazi gasztroélményekből nem adnánk alább, maradandót alkothatunk egy remek, otthon is elkészíthető sörvacsorával, méghozzá a Sör mi több receptjei alapján.Mi aranyozhatná be leginkább egy nyári nap végét, mint egy könnyen elkészíthető, ízletes menüsor?! Ráadásul, ha mindezt megspékeljük azzal, hogy az egyes fogások mellé a megfelelő söröket társítjuk, garantáltan minőségi gasztroélményben lesz részünk. A Magyar Sörgyártók Szövetségének kiemelt eseménysorozata, a hazai sörkultúrát építő Sör mi több különleges sör-étel párosításokon keresztül mutatja be a sörfogyasztás eddig ismeretlen, bár annál izgalmasabb oldalát. Az idei nyár legínycsiklandozóbb sörvacsorája Vásárhelyi István sörgasztronómus és Lenk Zsolt séf közreműködésével készült el.– sör: klasszikus stílusú, Saaz-komlóval főzött cseh pilzeni (jellemzők: kenyeres, édeskés maláta, karakteres száraz enyhén zöldséges komlókeserű)A füstölt lazacot ledörzsöljük a reszelt narancshéjjal, 1 ek sóval, 1 tk cukorral és hűtőszekrénybe rakjuk egy éjszakára folpack-kal letakarva. Felhasználáskor lemossuk a sós cukros narancsos réteget, szárazra töröljük és apró kockára vágjuk. A kumquat-ot éles késsel szeletekre vágjuk. 1dl vizet 1 bögre cukorral felforraljuk, majd hűtjük és ebbe rakjuk a szeletelt kumquatot. A reszelt tormát összekeverjük a natúr sajtkrémmel, sózzuk, fehér őrölt borssal fűszerezzük. a sárga szilva koktélparadicsomot cikkekre vágjuk, a piros koktél paradicsomot apró kockára vágjuk. A lazactatárt elhelyezzük a tányéron, mellé kanalazzuk a sajtkrémet, megszórjuk a paradicsomokkal és a kumquattal. Ropogós pirítóssal vagy baquettel tálaljuk.– sör: Session IPA (jellemzők: könnyed, alacsonyabb alkoholtartalmú trópusi illatú, újvilági komlókkal főzött India Pale Ale, frissítő keserűséggel)A sárgadinnyét ízlés szerint felkockázzuk, vagy golyózzuk karalábé vájóval és kis tálkába rakjuk. A narancsot meghámozzuk, hogy ne legyen rajta a fehér kesernyés héj réteg, majd gerezdeket vágunk ki belőle és egy tálkába rakjuk. A megmaradt narancsot ráfacsarjuk a sárgadinnye golyókra. A serrano sonkát sütő papírral bélelt tepsin a sütőben 90 fokon szárítjuk 30 percig. A dinnyéket elrendezzük egy tányéron, mellé rakjuk a narancs filéket, a serrano sonka chipszeket, és jalapeno szószt csepegtetünk a tányérra. 2-3 pácolt bébi gyömbér szeletet elrejtünk a tányéron és pár csepp balzsam ecettel tálaljuk.

Főétel:

Nyúlcomb, kacsamájas veloutéval, cukkini salátával

– sör: tradicionális sötét belga ale (jellemzők: pörkölt malátás, enyhén gyümölcsös ízvilág és jellegzetes belga élesztőség)A nyúlcomb felső csontját kicsontozzuk (vagy kérjük a hentes segítségét), sózzuk, borsozzuk, bekenjük a magos mustáros currys krémmel. A felcomb részét begöngyöljük baconconba, majd alufóliába csomagoljuk a 2/3-át annyira, hogy az alsó comb kilógjon. Egy tepsibe 1 szál sárgarépát és fél hagymát darabolunk, majd felöntjük 2 dl sötét belga ale sörrel. A nyúl combokat ráhelyezzük a sárgarépás hagymás ágyra és a tepsit becsomagoljuk alufóliával. 1,5 - 2 órán át lassan, 120-130 fokon sütjük. Ezután az alufóliából kicsomagoljuk a combot, miután kihűlt, kevés olajon körbe pirítjuk a szalonnát, vagy a sütőben 200 fokon 10-12 percig pirítjuk.

Desszert:

Karamellás fagyi mascarpone-val, erdei gyümölcs habbal

A másik fél hagymát finomra aprítjuk és kevés zsiradékon üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a májat, egy kéves sötét belga ale sörrel és tejszínnel felöntjük, forraljuk, sóval és borssal ízesítjük, majd turmixoljuk és átszűrjük. A cukkinit hámozóval, hosszanti irányban szeleteljük, picit sózzuk, borsozzuk és kevés olíva olajjal meglocsoljuk. A meleg kacsamáj veloutét tányérra merjük, majd körbe elhelyezzük a cukkinit. A nyúlcombokat felszeleteljük és a veloutéra helyezzük.– sör: belga világos ale piros gyümölcsökkel érlelve (jellemzők: frissítő könnyű, enyhén fanyar piros gyümölcsös ízvilág, fruttis élesztő illattal, édeskés malátával, nagyon visszafogott keserűséggel)Az erdei gyümölcsöt felfőzzük 50 g cukorral és 2 dl belga világos ale sörrel, majd turmixoljuk és átpasszírozzuk. a püré felét 2,5 dl habtejszínnel kikeverjük és habszifonba töltjük, majd a hűtőbe rakjuk, a másik felét félrerakjuk mártásnak. a maradék cukrot kis edényben megkaramellizálunk, csipet sót adunk hozzá, 1 dl tejszínnel krémes állagúra főzzük.

A Sör mi több eseménysorozatról röviden



A Magyar Sörgyártók Szövetségének célja, hogy a világszerte reneszánszát élő sör az őt megillető helyére kerülhessen a hazai fogyasztók asztalán. A szövetség kiemelt eseménysorozata, a Sör mi több elkötelezett amellett, hogy elmélyítse a hazai sörkultúrát és új oldalairól mutassa be ezt a természetes italt.

Ízlés szerint megkenjük a tányért a mártással, a gyümölcsöket elrendezzük rajta és a szifonból habot nyomunk köré. A fagyit helyezünk rá gombóc formában és locsoljuk meg a karamella krémmel.