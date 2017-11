Egyre súlyosabb a Kevin Spacey-ügy

Az Old Vic színházból húsz személy vádolta meg szexuális zaklatással Kevin Spaceyt - közölte csütörtökön a tekintélyes londoni teátrum vezetése, amely egyúttal bocsánatot kért, hogy az intézményben ilyesmi megeshetett.



A zaklatási esetek 1995 és 2013 között történtek, ám ezek közül korábban mindössze egyetlen ügyről szerzett tudomást a színház vezetése. A most bejelentést tevők mindegyike férfi volt, és egyikük sem számolt be szexuális erőszakról.



A színház azzal magyarázta, hogy mindeddig nem derült fény Spacey szexuális visszaéléseire, hogy egyfajta kultstátusz alakult ki körülötte, mialatt az intézményben dolgozott, és ez tartotta vissza az áldozatokat. A fiatal színészek nem mertek a zaklatásukról beszélni és segítséget kérni - állapította meg a belső vizsgálat.



Spacey 11 évig, 2004 és 2015 között volt a színház művészeti igazgatója. Az intézményt "mélységesen megdöbbentették" a színész ellen felhozott vádak - fogalmaztak közleményükben.



Matthew Warchus, a jelenlegi művészeti igazgató együttérzését fejezte ki az áldozatok iránt. Mint mondta, a felmerült vádak sokuk számára megrázó és felkavaró újdonsággal szolgáltak. "Helytelen, igazságtalan és felelőtlen lenne azt állítani, hogy a színházban mindenki tudott Spacey viselkedéséről" - fűzte hozzá.



A színház bocsánatot kért azért, hogy olyan környezetet hozott létre, amelyben ilyesmi előfordulhatott, és ígéretet tett arra, hogy ezen változtat.



A Harvey Weinstein hollywoodi producer botránya nyomán elindult lavina október végén érte el Kevin Spaceyt, akit először Anthony Rapp vádolt meg azzal, hogy a nyolcvanas években, 14 éves korában a színész szexuálisan zaklatta őt. Azóta a sztár több további áldozata is megszólalt, köztük a Netflixnél forgatott Kártyavár című tévésorozat nyolc alkalmazottja, akik ugyancsak szexuális zaklatással vádolták Spaceyt. A Netflix válaszul bejelentette, hogy a széria hatodik évfolyamának forgatását felfüggeszti, és a Gore Vidal amerikai íróról szóló, Spaceyvel készült életrajzi filmet sem mutatja be. A világ összes pénze című Ridley Scott-filmből pedig kivágták jeleneteit és Christopher Plummerrel forgatják újra a december közepén a mozikba kerülő produkciót.



A londoni rendőrség november elején kezdett nyomozni egy állítólag 2008-ban Spacey által elkövetett szexuális bántalmazás ügyében.



A színész közben bejelentette, hogy kezelésre van szüksége, és visszavonult a nyilvánosság elől.