Egy nyolclábú szörnyeteg várta péntek 13-án

Az állat már magában is roppant ijesztő, hiszen a kifejlett példány 15 centiméteres is lehet, ráadásul sztorink főszereplője túlélt egy tízezer kilométeres utat is - írja a borsonline.hu A férfi ugyan nagyon megijedt, de nem bántotta az emberre veszélytelen ízeltlábút, amely végül egy egzotikus állatokkal foglalkozó telepre került.