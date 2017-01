Dennis Quaid szerint sem volt állatkínzás a Hallström-film forgatásán

Dennis Quaid amerikai színész is védelmébe vette az állatkínzással vádolt Egy kutya négy élete című, Lasse Hallström rendezésében forgatott film stábját.



Az egyik főszerepet játszó színész hétfő este az Entertainment Tonight című műsorban elmondta, az volt a benyomása, hogy az állatokat nagyszerűen kezelik. Gyakran tartózkodott a kulisszák mögött, és egyetlen esetben sem tapasztalt állatkínzást.



A produkció az A Dog's Purpose című, 2010-ben megjelent regény nyomán készült, a forgatókönyvét Audrey Wells írta. A vígjáték a küldetését kereső Bailey kutya életét követi nyomon születésétől haláláig, és azon túl is, reinkarnációiban. A főbb szerepeket Britt Robertson, Dennis Quaid, K. J. Apa, Josh Gad, Peggy Lipton és Juliet Rylance alakítja.



A PETA nemzetközi állatvédő szervezet a film bojkottjára szólított fel, miután a TMZ celebportál olyan videót tett közzé, amelyen az látható, hogy a filmben szereplő németjuhász kutyát a stúdióban beleerőltetik egy medence vizébe. Nem sokkal később törölték a film hétvégére meghirdetett amerikai premierjét.



A Universal közleményben hangsúlyozta, hogy a Hercules nevű németjuhász, amelyről a felvétel készült, nem sérült meg a forgatás alatt, teljesen egészséges, ugyanakkor azt szomorúnak tartják, ha egy állat ilyen helyzetbe kerül.



A forgatásokért felelős kutyatréner is megszólalt az ügyben. A Birds and Animals Unlimited nevű cég szerint a videót manipulálták, így "hamis következtetéseket lehet belőle levonni". A kutya valóban vonakodott megcsinálni a feladatot, de csak azért, mert korábban a medence másik oldalán próbáltak vele. Semmiképpen sem lökték a vízbe, hanem az eredeti helyre vezették, ahol "boldogan" ugrott a vízbe - közölte a cég.



A regény írója, W. Bruce Cameron arról számolt be, hogy amikor a forgatáson járt, a kutyákkal nagyon etikusan bántak, biztonságban és kényelmesen tartották őket. "A kutya nem volt megrémülve, és nem dobták bele a vízbe" - állította az író is.



Hallström (Az élet ízei, Árvák hercege) és a kutya hangját kölcsönző színész, Josh Gad is zavarba ejtőnek nevezte a videót. A rendező azt is elmondta, hogy nem volt jelen a videón látható incidensnél, és ígéretet tett az eset kivizsgálására.



A filmet gyártó Amblin Entertainment és a Universal szerint lehetséges, hogy a TMZ-hez került felvételt megszerkesztették. Mint közölték, a vizes jelenetek próbája a felvétel előtt több napig tartott, hogy a kutyák biztosan jól érezzék magukat a forgatáson.



A filmet január 26-tól játsszák a magyar mozik.