Curtis míg él, nem bocsát meg Majkának

Míg Majka korábban egy videóinterjúban részletesen elmondta a véleményét egykori zenésztársáról, akivel állítólagos drogproblémái miatt szakította meg a munka- és baráti kapcsolatot, addig Curtis csupán érintőlegesen, egy-egy fellépése alkalmával adott hangot csalódottságának. Egészen mostanáig, ugyanis Széki Attila Facebook-oldalán a minap megjelent egy bejegyzés: "Egy nap majd talán te is azt kéred, hogy bocsásson meg neked az ég. Mert én nem fogok, amíg élek!" – írta az egyértelmű üzenetet Curtis, aki a kemény sorok után anak is elmondta a véleményét a Majkával való botrányos szakításáról.– Eddig soha nem szólaltam meg az ügy­ben, nem véletlenül. Én próbálok úriember maradni! – hangzott el az egyértelmű üzenet Curtistől, aki szerint egyáltalán nem korrekt Majkától, hogy több fronton próbálja bizonyítani az igazát, aminek egyébként semmilyen valóságalapja nincsen.– Sohasem érdekelt, hogy kit mit mond és gondol, de az, hogy Majka ilyen em­bernek állít be, totális nagy csalódás, mert nem ilyen vagyok! Míg élek, nem fogok neki megbocsátani! Nekem tiszta a lelkiismeretem. Hát az övé? – tette fel a költői kérdést aújság­írójának a rapper, aki szavak helyett inkább tettekben próbálja bizonyítani az igazát. Teljes erőbedobással készül a TV2 szuperprodukciójára, a Csak show és más semmire.– Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy bebizonyítsam annak az ellenkezőjét, amit a "barátom" állít rólam. Aki ugyanis egy drogfüggő, kezelhetetlen kokós, nem tud végigvinni egy élő műsort. Ezt garantálom! – jelentette ki Curtis, aki köszöni szépen, Majka nélkül is boldogul a színpadon.