BKV-ra cserélheti a luxuskocsit Gáspár Evelin

Gáspár Evelin tgnap osztotta meg hirdetését a közösségi oldalán: eladja az autóját, tizenhárom és fél milliót kér az alig féléves Mercedesért, amit minden földi jóval felszereltek - írja a Bors.

A lap megkereste telefonon Evelint, hogy megtudják, miért árulja a néhány hónapos autót, és mit tervez a befolyó összeggel. Győzike lánya meglepően sziporkázó hangulatban volt, és pillanatok alatt megeredt a nyelve.– Nagy a szegénység, kell a pénz – mondta saját magán is mosolyogva, majd ugyanebben a hangnemben folytatta.– Környezettudatos vagyok, és nagyon elegem van a dugókból is, ezért eldöntöttem, hogy ezután BKV-val közlekedem. Mivel az iskola és az edzőterem is Budán van, így az 1-es villamoson láthatnak majd gyakran az emberek – nevetett Evelin, majd hozzátette: szerinte mások kapcsán sokkal cifrább cikkek is születhetnének.