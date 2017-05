Bejelentették: 18 év után válik a hollywoodi álompár

A két filmsztár, aki több filmben dolgozott együtt (Zoolander, a trendkívüli, Trópusi vihar) közleményében úgy fogalmazott: bár továbbra is nagyon szeretik és tisztelik egymást, és 18 évet töltöttek együtt, mégis úgy határoztak, hogy különválnak.



"A legfontosabb számunkra továbbra is az lesz, hogy elhivatott szülőként és közeli barátokként neveljük fel gyermekeinket" - írta a filmes pár, amely arra kérte a médiát, hogy tartsa tiszteletben a magánéletüket.



Az 51 éves Stiller a napokban a cannes-i filmfesztiválon mutatta be a The Meyerowitz Stories: New and Selected című új filmet, amelyben Adam Sandlerrel, Dustin Hoffmannal és Emma Thompsonnal szerepelt.