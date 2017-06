Balul sikerült lánykérésen röhög a fél internet

A férfiak egymást felüllicitálva tényleg nagyon szép pillanatokat tudnak okozni, ha igazán gyűrűt akarnak húzni szerelmük ujjára. Valószínűleg a 22 éves Ibragim Tashim is valami nagyszerűt szeretett volna véghezvinni, amikor úgy döntött, megkéri szerelme, a szintén 22 éves Assel Nurmukhambetova kezét. A lány a University of Aberdeen in Scotland hallgatója volt négy évig, közgazdaságtant hallgatott - idézi a Daily Mail cikkét a borsonline.hu Barátja épp a diplomaosztóját nézte ki alkalmas időpontnak a nagy kérdés feltevésére, és amikor Assel átvette a hivatalos okiratot, felrohant a színpadra egy hatalmas csokorral és a gyűrűvel. Assel arcára azonban sajnos kiült a nemtetszés: nagy nap volt ez neki amúgy is, a taps éppen annak szólt, hogy sok tanulással megszerezte a diplomát. Ugyan vélhetően igent mondott (bár ez a videón nem hallatszik tisztán), a gyűrűt először fel sem akarta venni, inkább dobozostul elrakni, majd amilyen gyorsan csak tudott, lemenekült a színpadról. Közben pedig kétségbeesetten pillantgatott ki a többi diákra és a tanárokra.Hát biztos nem ilyen reakcióra számított szegény srác… Menyasszonya még egy csókot sem adott neki, csak egy arcpuszit fogadott el és jobban el volt foglalva sálja igazgatásával, mint a lánykéréssel.