Balázs Klári csontsoványra fogyott - fotók

Balázs Klári életmódot váltott, nádszálvékony, és a hajkoronája is frissült -Az énekesnő férjével, Korda Györggyel a minap a Duna TV Balatoni nyár című műsorában vendégeskedett. A házaspárral a műsorvezető, Harsányi Levente is megosztott egy fényképet az interneten, ahová tucatszám érkeztek az aggódó üzenetek.- írta például egy Andrea nevű nő. Nos, Korda György felesége amegkeresésére hamar megnyugtatta az aggódókat, a változása mögött nem betegség, hanem tudatos döntések állnak.- Évekig ettem magamra ezt a plusz tizenkét kilót, ami rajtam volt. Emiatt rengeteg jó cuccomat nem is tudtam hordani. A tehéntejet mandulatejre cseréltem, kristálycukrot és fehér lisztet sem fogyasztok. A leghizlalósabb dolgoktól elbúcsúztam. A tehéntej például teljesen leállít egy sikeres fogyókúrát. Én leadtam a tizenkét kilót - mondta büszkén az énekesnő.