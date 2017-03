Az 5 legrosszabb dolog, amit elkövethet az első randin

Ha látta már valaha a Gázos párost, valószínűleg tudod, milyen egy rémisztő randevú. Gretchen és Jimmy a VIASAT6 népszerű sorozatában minden, csak nem ideális páros: ki más kérné el a randin véletlenül a másik lakáskulcsát, vagy árulna el magáról olyan titkokat, amiket egyébként az édesanyjának se mondana el? Persze egy tévésorozatban minden megtörténhet, de a helyzet az, hogy ha rémisztő randevúkról van szó, valószínűleg mindenkinek van a tarsolyában egy-két kínos, vagy éppen vicces történet.



Persze ez nem azt jelenti, hogy minden találkának kínosan kell végződnie. Ha a tökéletes randevúk híve, elég odafigyelnie néhány apróságra, hogy már az első találkozásnál elbűvölje a másikat. Ezért most összegyűjtöttünk öt dolgot, amire mindenképpen figyeljen oda, ha azt akarja, hogy igazi álomrandevúja legyen.



Kényelmetlen a ruhája



Fontos az első benyomás, de ha túl szűk a ruha, nem tud benne enni, vagy még levegőt venni is nehéz, akkor az izgalom mellett kínosan is fogja érezni magad. Érdemes ezért olyan ruhát választani, ami kényelmes, azonban jól is mutat.



Túl sokat iszik



Ha jó benyomást akar kelteni, akkor mindenképp álljon meg egy pohárnál. Két-három ital után már megeredhet a nyelve, és azon túl, hogy spicces lesz, nagy eséllyel olyan dolgokat árul el magadról, amikkel kellemetlen helyzetbe hozhatja magát.



Elijeszti a partnerét



Könnyen elijesztheti a férfit, ha már a vacsora végén a közös jövőjüket tervezgeti, szóba hozza a házasságot is, és arról érdeklődik, hogy két vagy három gyermeket szeretne. Emlékezzen például, Ne hagyja, hogy elszaladjon magával a ló, még ne tervezze a lakodalmat!



Az exéről beszél



Nem szerencsés, sőt kifejezetten rossz fényt vet magára, ha szóba hozza az előző kapcsolatát. Hiszen ebből azt gondolhatja a pasi, hogy gondolatai még mindig az exe körül forognak, tehát nem lépett túl rajta és nem kész egy új kapcsolatra.



Elfelejti a találkozót



Azonban legrosszabb, amit tehet, hogy véletlenül megfeledkezik a randiról, és nem is jelzi, hogy nem lesz ott, vagy túl későn akarja már lemondani. Valljuk be, ezt tényleg nehéz jóvátenni.



