Autóversenyen küzd egymással Christian Bale és Matt Damon

Matt Damon és Christian Bale Oscar-díjas amerikai színészek főszereplésével forgatják azt az egyelőre cím nélküli filmet, mely a Ford és a Ferrari hatvanas évekbeli vetélkedéséről szól és jövő június végén mutatják be.



A Fox filmstúdió a Logan rendezőjére, James Mangoldra bízta a produkciót, mely a Carroll Shelby amerikai (Matt Damon) és Ken Miles (Christian Bale) brit autótervezők és -versenyzők vezette különc és elszánt mérnökcsapat munkáját követi - számolt be róla a Variety.com.



A csapatot Henry Ford és Lee Iacocca azzal a feladattal bízta meg, hogy építsenek egy tökéletesen új automobilt, ami képes legyőzni a sportág legsikeresebbjét, a világversenyeket régóta uraló Ferrarit az 1966-es franciaországi világkupán.



A forgatókönyvön A holnap határát is jegyző páros, Jez és John-Henry Butterworth dolgozik.