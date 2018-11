Aretha Franklin emlékére összeállított műsorral érkezik Budapestre a Harlem Gospel

Meghitt és csodálatos pillanatokkal hangolódhatunk rá az idei karácsonyra is.Aretha Franklin tizennyolcszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő-dalszerző. Ikon az ikonok közt, királynő a királynők közt. Az amerikai zene és előadóművészet egyik önmagán is túlmutató jelentőségű művésze. Joggal tartják a gospel és blueseredetű soul stílus királynőjének. koncerten az New York-i Afro-negyed, a Harlem templomainak varázslatos hangulatába nyer évről- évre betekintést a magyar közönség, a művészek mindig tartogatnak, valami újat, valami mágikust a rajongók számára. Átélhetjük azt a szakrális erőt, melytől megnő a képzelőerőnk, élénkebb lesz a fantáziánk és közelebb kerülünk egymáshoz. Harmónia, spiritualitás és ritmus!A mára már legendássá vált, világhírű Harlem Gospel kórust Allen Bailey alapította 1986-ban, Martin Luther King születési évfordulójára rendezett ünnepségen, a híres New Work-i Cotton Clubban.A kórustagok a harlemi „fekete templomok" legkiválóbb énekesei és zenészei közül kerültek a társulatba. Különlegessége, hogy az összesen 65 tagot számláló kórus három generációt foglal magában 17 és 65 éves kor között (a turnéfelállás kilenc énekesből áll).A zenekar egyház zenei missziójára jellemző, hogy fellépett már a Vatikánban, II. János Pál illetve XVI. Benedek pápák tiszteletére rendezett koncerteken. Nem meglepő, hogy kulturális missziójuk politikai üzenetet is hordoz, amely lényege egymás empatikus megértése és elfogadása a Hit, Remény, Béke és Szeretet jó híre által.A koncert a Danubius Music szervezésében valósul meg.