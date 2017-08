Apasági szabadságot vesz ki Zuckerberg

A Facebookon jelentette be Mark Zuckerberg, hogy - hasonlóan, mint ahogy első lánya születése után is tett -, második gyereke megszületését követően is két hónapot kivesz és apasági szabadságra megy - írja a 444.hu ellentétben mondjuk Kanadával vagy akár néhány európai országgal - emelte ki a lap. A Pew egy friss felmérése szerint az amerikaiak alig 14 százalékának van hozzáférése vagy lehetősége fizetett szülési szabadságot kivenni.Az amerikai techcégek igyekeznek új szemléletet meghonosítani ebben a kérdésben is. A Facebook 4 hónap szülési szabadságot ajánl dolgozóinak, amit a gyerek születésétől számított egy éven belül akár feldarabolva is igénybe vehetnek a szülők.