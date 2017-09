Angelina Jolie filmjét is vetítik a Telluride Filmfesztiválon

Angelina Jolie khmer drámáját és Francis Ford Coppola Gengszterek klubja című, újravágott filmjét is vetítik a pénteken megnyíló 44. Telluride Filmfesztiválon - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



A délnyugat-coloradói síparadicsomban szeptember 1. és 4. között zajlik a 44. Telluride Filmfesztivál. A filmmustra programját hagyományosan egy nappal a kezdés előtt, csütörtökön hozták nyilvánosságra.



"Szeretem. Olyan eklektikus, amilyennek lennie kell szerintem. Mindenki számára tudunk nyújtani valamit" - mondta el az idei válogatásról Julie Huntsinger fesztiváligazgató. Hozzáfűzte: "Nagyon színes a műsor: az erősen szürreális Downsizing című drámától a Hostiles című csöndes westernig terjed. A közönség tényleg ráláthat az emberiség panorámájára".



A szerdán megnyílt velencei filmfesztivál után egy egész sor ott bemutatott premierfilm szerepel a telluride-i műsorban. Alexander Payne említett Downsizing című, Matt Damonnal forgatott produkciója mellett Guillermo del Toro The Shape of Water című alkotását és Aj Vej-vej Human Flow című, menekültválsággal foglalkozó dokumentumfilmjét is megtekinthetik a nézők.



A díjszezon fontos állomásaként számon tartott Telluride-ban közben olyan munkákat is bemutatnak, mint Angelina Jolie khmer drámája, a First They Killed My Father, Jonathan Dayton és Valerie Faris Battle of Sexes című komédiája, Joe Wright Gary Oldman főszereplésével készült Winston Churchill-életrajzi filmje, a Darkest Hour vagy Coppola 1984-ben bemutatott, Gengszterek klubja című filmjének újravágott változata, amely a Cotton Club Encore címet kapta.



Az új változatban már szerepel az a felvétel is, amit annak idején a rendezőnek ki kellett hagynia a filmből. "Gyönyörűen felújított látvány. Mindenkinek meg kellene néznie" - ajánlotta a fesztiváligazgató.



A fesztivál díját, a Silver Medallion Awardot ezúttal a Hostiles című westernben katonatisztet alakító Christian Bale és Ed Lachman operatőr (Carol, Távol a mennyországtól, Wonderstruck) veheti majd át. A különdíjat pedig Katriel Schory, az Izraeli Filmalap igazgatója kapja.



A fesztivál rövidfilmes programja fölött idén az Oscar-díjas Berry Jenkins (Holdfény) bábáskodott.