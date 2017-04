A Konyhafőnök VIP volt a legnézettebb műsor múlt héten az RTL Klubon

Az elmúlt héthez képest tovább nőtt az RTL Klub Híradójának nézettségi fölénye a 18-49 évesek körében, a 16. héten több mint négy százalékponttal hagyta maga mögött a TV2 Tények című műsorát. Összességében továbbra is teljesen egyértelmű az RTL Magyarország vezető pozíciója a főműsoridős nézettség tekintetében: az elmúlt héten 10,6 százalékponttal járt a TV2 csoport előtt a kereskedelmi célcsoportban.



Kiválóan teljesített a 16. héten az RTL Klub izgalmas gasztro-realityje, A Konyhafőnök VIP, amelynek múlt heti epizódjai egytől egyig az élmezőnyben végeztek a nézettségi versenyben, a 18-49 éves korosztályban. A Konyhafőnök VIP múlt hét csütörtöki adása volt a legnézettebb műsor az RTL Klubon a múlt héten: a nézettségi toplista második helyét szerezte meg és 23,6 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban. Ugyancsak kiemelkedő volt a többi adás nézettsége is: a toplista harmadik, ötödik és kilencedik helyét tudhatja magáénak A Konyhafőnök VIP, amely egyúttal ráfordult a döntő hetére. Április 28-án, pénteken tehát kiderül, hogy vajon Szabó Győző, Sváby András, Nagy Ervin, Peller Anna, Gáspár Bea vagy Kovács Katalin nyeri majd meg a 10 millió forintos fődíjat.



A Konyhafőnök VIP után az Éjjel-Nappal Budapest volt a második legnézettebb műsor az RTL Klubon, a kereskedelmi célcsoportban. Múlt heti epizódjai a nézettségi toplista negyedik, hatodik, tizedik és tizennegyedik helyét szerezték meg és 17,9 heti átlagos közönségarányt értek el a 18-49 évesek körében. Az RTL Klub másik, nagy sikerű, saját gyártású napi sorozatának, a Barátok köztnek a múlt heti részei is kivétel nélkül bekerültek a legnézettebb műsorok közé a kereskedelmi korosztály körében, és átlagosan 16,5 százalékos közönségarányt produkált.



Ahogyan eddig is, úgy a 16. héten is az RTL Klub Híradója volt a legnézettebb hírműsor a kereskedelmi célcsoportban. A 18-49 évesek körében az elmúlt héten átlagosan több mint 203 ezer nézője volt az RTL Klub Híradójának és átlagosan 19,5 százalékos – az elmúlt héthez képest 2,3 százalékponttal több –közönségarányt produkált a 18-49 évesek körében. A TV2 Tények elnevezésű műsora ezzel szemben átlagosan 159 ezer nézőt tudott csak képernyő elé ültetni a kereskedelmi célcsoportban, 15,1 százalékos átlagos közönségaránnyal.

Múlt héten egyébként a csütörtöki Híradó volt a legnézettebb a 18-49 évesek körében: a nézettségi toplista hetedik helyét szerezte meg és 26,4 százalékos közönségarányt ért el.



Az RTL Klub Hírigazgatóságának műsorai közül a Fókusz Plusz is szépen teljesített: legutóbbi adása ugyanis a 20. legnézettebb lett a 16. héten a 18-49 évesek körében és 19,2 százalékos közönségarányt tudhatott magáénak.



Kifejezetten népszerűek voltak múlt héten az RTL Klubon sugárzott filmek és sorozatok a kereskedelmi célcsoportban. A Nemzet Aranya 2. – Titkok könyve című amerikai kalandfilm a 11. legnézettebb műsor lett a kereskedelmi célcsoportban és 15,6 százalékos közönségarányt ért el. A Gorilla Bácsi akcióvígjáték a 13. lett és 15,9 százalékos közönségarányt produkált. A legendás Winnetou című filmsorozat 2016-os változatának múlt heti epizódja, az Ezüst-tó kincse az RTL Klubon a 25. legnézettebb műsor volt a 16. héten és 14,3 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban.



Az RTL Magyarország Film+ adója is felkerült a legnézettebb műsorok toplistájára, Az óriásölő című amerikai kalandfilmmel, amely a rangsor 43. helyét szerezte meg és 8,4 százalékos közönségarányt produkált.



Csoportszinten egyébként csaknem másfélszeres volt a különbség a 16. héten az RTL Magyarország és a TV2 csoport csatornáinak nézettsége között a kereskedelmi célcsoportban, főműsoridőben. Az RTL Magyarországhoz tartozó csatornák átlagos, 16. heti főműsoridős Live+As Live közönségaránya a 18-49-es korosztály körében ugyanis 31,7 százalék volt, míg a TV2 Csoport mindössze 21,1 százalékot ért el. Az RTL Klub főműsoridőben a kereskedelmi célcsoport körében idén az eddigi esték 92 százalékát nyerte meg. A számok nyelvén ez annyit tesz, hogy az RTL Klub idén 104 alkalommal volt a legnézettebb csatorna a kereskedelmi célcsoportban, míg a TV2-nek ez idén eddig még csak hatszor adatott meg.