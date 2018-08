A gulyás és a magyar közönség miatt tér vissza hazánkba a világsztár

Ez volt a második alkalom, hogy Magyarországon jártam. Először is a Sziget Fesztivál miatt érkeztem, akkor is remek koncerten voltam túl. Azonban a mostani semmihez sem hasonlítható élmény volt"

Amikor az egész tömeg együtt énekelte a Day by day-t az varázslatos volt. Nagyon szeretnék minél hamarabb visszatérni és újra átélni a magyar rajongók szeretetét. A Sláger FM színpad közönsége fantasztikus volt, örök emlék számomra ez a koncert"

Bár most épp a reptéren várakozom két átszállás között és csak egy tonhal salátát eszem, ez nem mindig van így. A magyar ízeket is kipróbáltam és nagyon tetszettek. Igaz, a borokat nem kóstoltam, mert nem iszom alkoholt, de a gulyást megkóstoltam. Nagyon ízlett"

Szinte lépni sem lehetett a Sláger FM színpadánál, mikor Regina Aparecida Saraiva adott koncertet a Sziget Fesztiválon. A tömeg szinte egy emberként énekelte az énekesnő egyik legnagyobb slágerét, a Day by day-t, amitől az énekesnő nagyon meghatódott.- mondta az énekesnő, aki nem győz betelni a magyar közönséggel.- árulta el a brazil származású előadó, akit nemcsak a magyar közönség, de a magyar ízek is visszacsalogatnak.- mondta Regina, aki slágerével az amerikai slágerlistákat is meghódította az Egyesült Államokban a 90-es évek végén és népszerűsége azóta is töretlen.