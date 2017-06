A Despacito nézettségben kétmilliárd felett jár, már veri Adele Hellóját

H. Cím Előadó Megtekintés

(milliárd) M. év.

1. Gangnam Style PSY 2,873 2012

2. See You Again Whiz Khalifa ft. Charlie Puth 2,833 2015

3. Sorry Justin Bieber 2,585 2015

4. Uptown Funk Mark Ronson ft. Bruno Mars 2,505 2014

5. Masha and the Bear: Recipe for Disaster 2,238 2012

6. Shake It Off Taylor Swift 2,207 2014

7. Bailando E. Iglesias ft. D. Bueno, G. De Zona 2,184 2014

8. Sugar Maroon 5 2,098 2015

9. Roar Katy Perry 2,083 2013

10. Blank Space Taylor Swift 2,083 2014

11. Lean On Major Lazer and DJ Snake ft. MO 2,074 2015

12. Despacito Luis Fonsi ft. Daddy Yankee 2,068 2017

13. Hello Adele 1,989 2015

14. All About That Bass Meghan Trainor 1,981 2014

15. Dark Horse Katy Petty ft. Juicy J. 1,948 2014

16. Wheels on the Bus LittleBabyBum 1,901 2014

17. Counting Stars OneRepublic 1,836 2013

18. What Do You Mean? Justin Bieber 1,7 2015

19. Thinking Out Loud Ed Sheeran 1,686 2014