A Barátok közt volt producere új sorozattal tér vissza a képernyőre

Kalamár két és fél év után tér vissza az RTL Klubhoz egy új, heti sorozattal.

Trendi, heti sorozattal tér vissza, aki a hazai kereskedelmi televíziózás legnagyobb sikerét jegyzi producerként az RTL Klubon futó Barátok közt napi sorozattal - írja a BorsOnline . A filmes szakember 2015 januárjában döntött úgy, hogy 17 év és több mint hétezer epizód után kiszáll. Azóta pihent, utazgatott, de úgy látszik, ezt is elunta.A Bors úgy tudja, hónapok óta tart az új sorozat előkészülete, zajlanak a próbafelvételek, de talán már a forgatás is. Megkerestük az RTL Klubot, de ők nem kívánták kommentálni értesüléseinket. Azt azért megtudtuk, hogy az új sorozat nagyon csajos és trendi lesz, hét-nyolc főszereplővel dolgoznak, és feljebb pozicionálják az új produkciót, mint a BK-t. A CRK stúdióban dolgoznak, ahol valamikor az RTL reality­műsora forgott. Feltehetően ősztől még nem lesz képernyőn az új sorozat, valószínűbb, hogy év végétől tűzik műsorra.

– Gyakran sétálok a környéken, szeretem, ha időnként szembejön velem egy-két RTL-es sztár – mondta lapunknak egy névtelenséget kérő olvasónk. – Né­hány napja arra lettem figyelmes, hogy Kalamár Tamást látom. Imádom a Barátok közt sorozatot, aggódtam, hogy mi lesz, ha ő elmegy. De nemcsak őt ismertem fel, hanem egy régi szereplőt is, Kinizsi Ottót. Ő játszotta annak idején Imrét. Nem esküszöm meg rá, de mintha Fördős Zé-t és VV Somát is felismertem volna az épületbe ki-be mászkálók közt – állítja olvasónk.Kinizsi Ottó valóban színészként kezdett a sorozatban, később viszont már rendezett, ő lett Kalamár jobbkeze. Úgy tudjuk, a Barátok közt stábjából nem ő az egyetlen, aki követte a producert. A tartalom most még titok, de csajos sorozat, bomba nőkkel, friss arcokkal.