28 év után kézbesítettek egy levelet - már csak a címzett fia tudta átvenni

Huszonnyolc év után kézbesítettek egy Szocsiban feladott levelet egy prágai címre. A küldeményt, amely 22 évvel a címzett halála után ért célba, a pelhrimovi Rekordok és Furcsaságok Múzeumában állították ki.Az egykori szovjet üdülőhelyen 1989. március 7-én feladott levelet idén kapta meg a 64 éves Ivan Hanus, akinek rég elhunyt édesanyja volt a címzett - közölte a dél-csehországi intézmény igazgatója, Miroslav Marek.

A távolság Prága és Szocsi között 2599 kilométer. A levél 28 év és 19 nap, vagyis 10 246 nap alatt ért Prágába. Ha egy teknősbéka vitte volna óránkénti 500 méteres sebességgel, a kézbesítés 216,5 napot vett volna igénybe. Ha a teknős csak napi nyolc órát dolgozott volna, akkor 649 nap alatt kézbesítette volna a levelet, ami még így is tizenötször gyorsabb lett volna, mint a posta

- mondta Miroslav Marek.Hozzátette: az eset bekerült a cseh rekordok könyvébe is, mint a leghosszabb idő alatt kézbesített levél.Sok évvel ezelőtt Ivan Hanus szülei Szocsiban barátkoztak össze a levél feladójával, egy orosz orvosnővel. Visszatérésük után rendszeresen váltottak leveleket, és meg is látogatták egymást. A most tavasszal kézbesített levélben a feladó a nemzetközi nőnap alkalmából köszöntötte a címzettet.A pelhrimovi múzeum egy másik postához kötődő ritkaságot is őriz, az utolsó cseh táviratot. Feladója egy diák volt, aki egy brnói postán adta fel üzenetét röviddel 2010. március 31. éjfél előtt."Az utolsó táviratot a cseh posta történetében Martin Jonas küldi a Rekordok és Furcsaságok Múzeumának" - olvasható a küldeményben.