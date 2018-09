Veszprémi futballeposz győri szereplőkkel

A Veszprém egyik NB I-es csapata, a hátsó sorban középen Glázer Róbert edző.



A 88. perc – Tisztelet a bajnokoknak

Szeptember 8., szombat, Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér, Brusznyai Árpád u. 2. A produkció és az ünnepség fővédnöke Nyilasi Tibor 70-szeres válogatott, európai ezüstcipős játékos, az MLSZ elnökségi tagja.

11 óra: Donát Tamásnak, a Veszprém Televízió munkatársának filmösszeállítása a 30 év előtti siker legemlékezetesebb pillanatairól.

11.20 óra: A 88. perc című színpadi monodráma ősbemutatója. Írta: Varga Róbert, dramaturg: Németh Ervin. Előadja: Mikó István.

12 óra: A bajnokcsapat köszöntése, számozott példányú díszkönyvek.

14 óra: Kispályás emléktorna.

Nem ritka a labdarúgás híres történéseinek filmes feldolgozása, gondoljunk csak a Két félidő a pokolban vagy a Menekülés a győzelembe című klasszikus alkotásokra. De léteznek színpadi művek is, mint például termékeny kortárs írónk, Egressy Zoltán játékvezetőkről szóló darabja, a Sóska, sült krumpli. A legújabb művet egy magát veszprémi újságírónak valló színházi munkatárs készítette győri főszereplőkkel és a veszprémi futball legemlékezetesebb pillanatainak állít emléket.A veszprémi együttes 30 éve jutott fel az első osztályba, ez életeket, sorsokat alakított, eseményeket tett sporttörténelmivé. A jubileumra színdarab készült, melynek alkotója Varga Róbert, a Soproni Petőfi Színház sajtóreferense, akiről kevesen tudják, hogy egykori veszprémi futballista. „Veszprémi újságíró vagyok, az is maradok mindig, aki soproni és esztergomi sajtós is egyben – mutatkozik be a 48 éves szerző. – Magam is a veszprémi utánpótlásban és a tartalékok között játszottam, a bajnokcsapat története kitörölhetetlenül vésődött az emlékezetembe. Meg kellett írnom, mert a helyi hősök, legendák erősíthetik a közösség összetartozását. Volt nekünk Veszprémben egy remek csapatunk, ott ültem a lelátón, az öltözőben, amikor felértek a csúcsra és öt év múlva mint újságíró már én kérdezgethettem a könnyező játékosokat a kiesés okairól. Azt tartják, nem a görögök vívták a legdicsőbb háborúkat, de nekik voltak a legjobb történetíróik. Most ez egy kicsit megfordult, egy győztes veszprémi csatához igyekeztem felnőni én történetíróként."Az igazsághoz tartozik, hogy Varga Róbert nem minden előélet nélkül látott a darab megírásához. Az elmúlt negyedszázadban dolgozott helyi, regionális és országos lapoknak, magazinoknak. Munkásságát elismerések sora jelzi, műsorokat és közönségtalálkozókat vezet színészekkel, zenészekkel, sportolókkal, ismert a Vargabetűk címszó alatt rendezett veszprémi felolvasó színpadi show-műsora. Ötletgazdája és alapítója volt az ország eddigi egyetlen mobil kulturális műsorának, a hét évig működött Versbusznak. Négy megjelent könyve után színpadi szerzőként Rejtő, a megejtő című darabját jelenleg is műsoron tartja a soproni színház, melynek sajtóreferensi tisztét hat éve tölti be. „A 88. perc – Tisztelet a bajnokoknak" valós eseményen alapuló, írói fantáziával átszőtt játék arról, hogy mi történt a városban, az öltözőben, a lelátón a 88. percben született, bajnoki címet jelentő gólig. Miként tudott hatni az edző a csapatára, milyen kalandokat élt meg a játékosaival. Noteszába pillantva ismerhetők meg az akkori kiválóságok, mint például a legtöbb NB I-es mérkőzésen szereplő kapus, Végh Zoltán, aki képes volt kifejelni a felső sarokba érkező labdát, így kapta a Pipa becenevet…"A 88. perc jelkép, amely eljön mindenki életében, amikor még egy utolsó lehetőséget kap a sorstól az utolsó erők mozgósítására. A kérdés „csupán" az, hogy tud-e vele élni az illető. Ezért fontos a darabban az edző személye: szerepét a magyar színházi élet egyik legendája, legszínesebb, legkedveltebb személyisége, a Jászai-díjas, érdemes művész, Mikó István alakítja. Ismert rendező és zenész, a Kaláka együttes alapítója, színpadi bemutatóinak száma eléri a 270-et, nem mellesleg közkedveltségét Micimackó és Robin Williams magyar szinkronhangjának is köszönheti. A bajnokcsapat edzője, a győri Glázer Róbert persze ugyancsak szívesen emlékszik vissza az időszakra.„Játékosként az ETO volt számomra a csúcs, edzőként a négy mérkőzésre szóló szövetségi kapitányi megbízás, de engem a veszprémi évek, az a harminc év előtti bajnokcsapat érlelt edzővé. A Ménfőcsanak után nem könnyen vállaltam el a veszprémi megbízást, de a játékosok, közöttük a győri Marth Ferenc, Belső László, Onhausz Tibor, Palla Antal, Rugovics Vendel segítségével sikerült maradandót alkotni. A feljutást tulajdonképpen már a komlói mérkőzésen kiharcolta a csapat, a fináléban Horváth Lászlónak a Nyíregyháza ellen a 88. percben fejelt gólja hozta meg a bajnoki címet. Kíváncsian várom a szombati ünnepséget és a darab bemutatóját, mert Mikó Istvánnal is ismerjük már egymást. Egy akkori veszprémi színész–újságírók meccsen ugyanis én voltam a bíró, és a játék közben a futballt nagyon kedvelő művész egy óvatlan pillanatban elvette tőlem a piros lapot…"