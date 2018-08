US Open 2018 - Babos Timi nehéz ellenféllel kezd, Fucsovics Marci szinte lehetetlen küldetés előtt New York-ban

Serena Williams mindig egyedi öltözetben lép pályára New York-ban. Fotó: MTI

"Meglepődtem, hogy egy Grand Slamen világsztárral kerültem össze az első körben. Nincs veszítenivalóm, neki viszont van, remélem, jó meccset játszunk. Két hete Cincinnatiben ütöttünk, ez fél óra volt, de jól ismerem őt, sokszor edzettem vele, és az ő stábja is jól ismer engem. Remek szintfelmérő lesz számomra" - nyilatkozta Fucsovics New York-ban.

Juan Martín del Potro tavaly így ünnepelte győzelmét Roger Federer ellen. Fotó: MTI

A New York-i idő szerint délelőttre kiírt mérkőzések magyar idő szerint 17 órakor, a délutáni mérkőzések hajnali 1 órakor kezdődnek itthon. A Eurosport mindkét csatornáján élőben közvetíti a meccseket.

Magyar idő szerint péntekre virradóan elkészült a főtábla sorsolása a US Openen. Babos Timi ellenfele, Darija Kaszatkina 11. helyen áll a világranglistán, ez pályafutása eddigi legjobb eredménye. A fiatal orosz emelkedő ázsiójáról mindent elmond, hogy hazai kereskedelmi tévék is sugározzák azt a reklámot, aminek Darija a főszereplője.Kaszatkina idén döntős volt Dubajban és Indian Wellsben, a Roland Garroson és Wimbledonban negyeddöntőbe jutott. Ettől függetlenül Timi komoly ellenfele lehet az orosznak, a soproni teniszező általában jól játszik a szűk elitbe tartozó játékosok ellen. A két sportoló eddig egyszer találkozott: tavaly Sydneyben Kaszatkina 3:6, 6:4, 6:2-re győzött.Timi az utóbbi két évben jól szerepelt New Yorkban. 2016-ban 3. fordulóba jutott és nagy csatában maradt alul a jelenlegi világelső Halep ellen. Egy évvel ezelőtt 7:5, 5:7, 7:5-tel kezdett a svájci Golubic ellen, majd a második körben nem bírt Sarapovával (6:7, 6:4, 6:1). A női torna abszolút többesélyes. Serena Williams már a 3. fordulóban találkozhat nővérével, Venusszal. Ha összejön a testvér-párharc, a nyertesre várhatóan Halep vár. Ez pikáns összecsapás lesz a világ legnagyobb teniszstadionjában, a közel 24 ezer néző befogadására alkalmas Arthur Ashe-ben.Fucsovics Marcinak is jó esélye van, hogy megtapasztalja, milyen érzés ekkorra tömeg előtt teniszezni. Nem kérdés, hogy Marci élete teniszét játssza, 40. a világranglistán. Kanadában négy meccslabdája volt Wawrinka ellen, Cincinnatiben a legjobb 16 közé jutott (ott is a svájcitól kapott ki).Marci szeret játszani a legjobbak ellen, élvezi ezeket a pillanatokat. Meglátjuk, ez mire lesz elég Djokovics ellen. Vérmes reményeink a továbbjutásra nem lehetnek, alig pár napja Djokovics tükörsimán győzte le Roger Federert. Sokatmondó adat: a szerb jelenleg Federer (24-22) és Nadal (27-25) ellen is vezet az egymás ellen vívott mérkőzések párharcában.Ettől függetlenül a svájci és a spanyol szupersztár is újra New York trónjára ülhet. Federernek ez lenne a 6., Nadalnak a 4. bajnoki címe a Nagy Almában. Végezetül, ejtsünk szót a teniszezőről, akit mindenki kedvel és tisztel. Juan Martín de Potróról beszélünk, a közel két méter magas argentin 3. a világranglistán.Háromszor műtötték a csuklóit, a sérülések és az operációk három évet vettek el karrierjéből. A csodaszép teniszt játszó argentin azonban nem adta fel. Tavaly már kiejtette Federert a US Openen, idén bejutott a Garros elődöntőjébe, míg Wimbledonban klasszikus negyeddöntőt játszott Nadallal, amely várhatóan az év mérkőzése lesz 2018-ban.Egybehangzó vélemény szerint DelPónak New Yorkban van a legjobb esélye a Grand Slam-re. Mellette szól a múlt (itt nyerte eddigi egyetlen Grand Slam trófeáját 2009-ben) és a New York-i közönség. Leszámítva Federert, a közönségkedvenc argentinnak szurkolnak majd a nézők.