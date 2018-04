UEFA Futsal Kupa - Hatgólos vereség: ahogy várni lehetett, negyedik lett a Rába

Rába ETO–Barcelona 1–7 (1–2)

Zaragoza, UEFA Futsal Cup, bronzmérkőzés, 5028 néző. V.: Cerny (cseh), Galante (olasz), Tomic (horvát).



Rába ETO: Alasztics – Rolón, Alex, Juanra, Dávid R. Cs.: Győrfi, Klcso (kapusok), Papp B., Klacsák, Tama, Gerard, Sáhó, Bognár B. Edző: Javi Rodríguez.



Barcelona: Juanjo – Tolra, Adolfo, Rivillos, Esquerdinha. Cs.: Paco Sedano (kapus), Aicardo, Leo Santana, Joao Batista, Sergio Lozano, Ferrao, Joselito, Roger, Rafa López. Edző: Andres Alvarez.



Gsz.: Alex (19.), ill. Esquerdinha (12., 20., 29.), Rivillos (29.), Ferrao (30., 32.), Sergio Lozano (35.).

A pénteki Sportingtól elszenvedett 6–1-es vereséget követően a győriek tegnap a Barcelona csapatával csaptak össze a Bajnokok Ligájának megfelelő UEFA Futsal Cup Final Fourjában. A magyar bajnok a vereség ellenére jó hangulatban készülődhetett. Egyrészt azért, mert nem mindennap léphet pályára magyar együttes a katalán sztárcsapat ellen, ráadásul mindezt egy BL-döntőben. Másrészt visszatérhetett a győriek keretébe az egyik legjobb légiósuk, Alex, aki az első meccsen sárga lapjai miatt nem léphetett pályára.



A rendkívül lelkesen szurkoló győri drukkerek egyébként azt találgatták a mérkőzés előtt, hogy a spanyol légiós szereplése vajon mennyit számít a Barcelona ellen. Az ellen a Barcelona ellen, amelynek egykori játékosa épp a győriek jelenlegi vezetőedzője, a katalánok által is nagyra becsült Javi Rodríguez. Persze a másik oldalon is akadt olyan, aki jól ismerte az ellenfelet. A katalánok pályaedzője ugyanis az a Jordi Illa, aki edzőként bajnoki címig vezette korábban a győrieket.



Bár nem volt telt ház, remek hangulatban kezdődhetett az összecsapás, melynek – be kell vallani – nem a győriek voltak az esélyesei. A Barcelonát több száz hangos drukkere kísérte el a Principe Felipe Sportcsarnokba, de ahogy pénteken, a győriek ezúttal sem ültek szótlanul a nézőtéren. Az ETO az első mérkőzésen gyorsan hátrányba került, ám tegnap már jobban odafigyeltek a rajtra Juanráék, bár a meccs elején Alaszticsnak több bravúrt is be kellett mutatnia.



A negyedik percben azonban már ő is verve volt, ám Rivillos szerencsére nem találta el a magyar kaput. Az ötödik percben nagy helyzetnek örülhetett a győri publikum, Alex lépett ki, de Juanjo védeni tudott. Fölényben játszott a Barca, viszont tartotta magát az ETO, sőt, kontrákra is futotta erejéből. A 12. percben ismét Alaszticsnak volt köszönhető, hogy nem kapott gólt az ETO, de pár másodperccel később már ő sem tudott segíteni, megszerezte a vezetést a Barcelona. A középkezdés után csaknem sikerült egyenlíteni, ám Sáhó a kapufát találta el. A játékrész utolsó perceire kissé beszorultak a győriek, ennek ellenére egy oldalberúgás után mégis sikerült egyenlíteni. Sokáig nem lehetett azonban örülni, fél perccel a játékrész vége előtt újra előnyhöz jutott a katalán csapat.



Alasztics védésével és győri helyzettel kezdődött a második félidő. Majd a katalán drukkerek „Liberte! Liberte!" rigmusba kezdtek, amire hatalmas füttykoncert volt a válasz. Betört a politika a csarnokba. Miután megnyugodtak a kedélyek, újra Alasztics-bravúr és több győri támadás következett. Szemre is tetszetősen játszott a magyar bajnok, hihetetlen, de teljesen egyenrangú ellenfele volt a Barcelonának az ETO. Sajnos azonban a 32. percben egy jól eltalált lövéssel, majd egy hibát kihasználva háromgólosra növelte előnyét a Barca. Egy perc múlva Ferrao pókhálózta ki a bal felső sarkot, majd ugyanő használt ki egy ziccert. Nagyon elhúzott a Barca, és még nem volt vége, a 35. percben Lozano mattolta a győriek védelmét.



A hajrára beálltak a győriek fiatal tehetségei, Klcsó Gábor, Papp Bence, Tama Ádám és Bognár Bálint is pályára lépett. Szép gesztus volt ez Javi Rodrígueztől.



Bár az ETO csaknem 30 percig remekül tartotta magát rangos ellenfelével szemben, végül papírforma-eredmény született.



Összességében a győriek tisztességgel helytálltak mindkét mérkőzésükön a BL-ben.



Javi Rodríguez: – Talán Alex visszatérése miatt is teljesen más mérkőzést játszottunk, mint pénteken. Becsületesen küzdöttünk, de hibáinkat kihasználta a Barcelona. A jövőmet illetően várhatóan a jövő héten döntök, valószínűleg visszatérek Spanyolországba. Úgy gondolom, a közönség itteni reakciójából is, hogy valamit jól csináltunk.



Juanra: – Az elvünk, hogy mindig győzni szeretnénk, ám a hit nem mindig elég, főleg egy ilyen csapat ellen. Különös, felemelő helyzet volt idehaza egy magyar csapatban BL-döntőn szerepelni.



Drucskó Zoltán, az ETO korábbi elnöke: – Az első félidő több is volt, mint vállalható. Nyolc év munkájával értük el mindezt. Jó lenne, ha egyszer ennél még erősebb csapattá válna az ETO.



Zsiray László nemzetközi igazgató a sajtótájékoztatón a győri klub nevében köszönte meg Javi Rodríguez győri tevékenységét.



Döntő: Inter Movistar (spanyol)–Sporting (portugál) 5–2.