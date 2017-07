Tenisz - Megnyernék a Szuperligát a győriek, ATP-játékosok is érkeznek

A csapat tagjai



Fiúk: Valkusz Máté, Balázs György, Balázs Attila, Bardóczky Kornél, Bíró André, Rózsa Gábor, Somogyi Zsolt, Domschitz Gergely, Kisantal Dominik.



Lányok: Stolmár Rebeka, Meiszter Mercédesz, Bartosik Réka. Kovács Zita, Szőke Nóra, Jánosi Luca, Drahota-Szabó Dorka, Zsitvay Adrienn, Nagy-Békési Bíborka.

Óriási sikert ért a Győri AC teniszszakosztálya azzal, hogy mind a férfi-, mind a női csapata feljutott a Szuperligába. Az alaposa megerősített fiúegyüttes akár a végső győzelmet is megszerezheti, s a lányoktól is a dobogó az elvárás.A férfiak a B csoportban szerepelnek a Siófoki Spartacus, a Diego SC és a Metro RSC ellen, míg az A jelű négyesben az MTK, a Budaörs, a Kőszeg és a Mini Garros TE kapott besorolást.A győriek július 14-én 11 órakor a Metro otthonában kezdenek, majd 16-án a Diegót, 18-án pedig a Siófokot fogadják a Kálóczy téri teniszpályákon. A győri meccsek is délelőtt 11 órakor kezdődnek. A folytatásban – július 20-án és 21-én – a rájátszást rendezik meg a budapesti Nemzeti Edzésközpontban. A csoportok első két-két helyezettje az 1–4., az utolsó kettő pedig az 5–8. helyért, azaz a kiesés elkerüléséért lép majd pályára.A lányoknál öt csapat szerepel, a győri mellett a Budaörs, a Diego SC-Fehérvár-Kiskút, az MTK és Pécs.Itt a következőképpen alakul a program: július 15-én 11 órakor a Pécs, 19-én ugyanilyen kezdési időpont mellett a Budaörs látogat a Kálóczy téri tenisztelepre, míg a győriek 17-én a Diego, 20-án pedig az MTK vendégei lesznek. Az utolsó fordulóban (ezt 21-én rendezik) pedig szabadnapos lesz a gárda."A fiúknál az MTK és a Siófok tűnik a legnagyobb riválisnak, míg a hölgyeknél az MTK-ra és a Diegóra kell nagyon odafigyelnünk. Bízunk abban, hogy sikerül elérni a céljainkat mindkét együttesünkkel" – mondta Soós Szabolcs szakosztályvezető.