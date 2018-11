Tarolt a gyönyörű mosonmagyaróvári fitmodel: Till Betti világbajnok lett - fotók

A 25 éves mosonmagyaróvári fitmodel, Till Bernadett öt éve foglalkozik súlyzós edzésekkel. 2015 telén döntötte el, hogy versenyzői babérokra tör, emellett személyi edzőként is dolgozik.Az idei őszi szezonban Betti tarolt: világbajnok lett, összesen öt arany- és egy ezüstérmet akasztottak a nyakába."Először Prágában mérettettem meg magam a EVLS Prague versenyen, ahol ezüstéremmel zártam. Ez volt az első NPC-s versenyem. Ugya ezen a hétvégén Érdre utaztam a PCA szövetség Vitaflex Gp versenyére, ahol megszereztem a szezon első aranyérmét. A következő a Fitparádé Classic IFBB Pro kvalifikáció volt, másnap a Fitmodel World versenyen vettem részt. Mindkét nap aranyérmes lettem. Ezután jött Angliában a PCA VB, ahol világbajnok lettem. Végül hétvégén indultam a Superbodyn, ahol már nagyon fáradt voltam ,de sikerült, szintén bajnok lettem" - mesélte Betti a kisalfold.hu-nak.Kökény Béla testépítő és felesége, és Váradi Judit már a legelső szezonja óta követik és egyengetik az útját, ebben a szezonban azonban még több segítséget nyújtottak Bettinek."Havonta jártam hozzájuk megbeszélésre és formacsekkolásra, alakítottunk, változtattunk ha kellett. Sokkal nyugodtabban készültem a felügyeletük alatt, hiszen egy kívülálló sokkal jobban látja mi az amin változtatni kell, ők ráadásul profik is. A felkészülésem most annyiban változott, hogy a súlyzós edzések mellett nagy hangsúlyt fektettünk a kardió edzésekre is. Heti 3 felső, valamint 2-3 alsótest, plusz kardió edzésem volt" - mondta.Betti 12 hét tömegnöveléssel kezdte a felkészülést, a kívánt súly elérése után egy ideig szinten tartott, majd az első verseny előtt 12 héttel kezdte meg a diétát, amit a hosszú szezon miatt egészen november 16-ig tartott."Ami igazán új volt számomra, hogy két olyan hétvégém is volt ahol egymást követkő napon voltak a versenyek, ami igazán nehéz volt. Hihetetlen hogy mire képes az ember ha valamit igazán akar, és mekkora motivációt tud adni egy-egy verseny. Azt gondolom hogy most egész jól viseltem a felkészülést, pedig nem volt minden fenékig tejfel az életemben. Egy-egy versenyfelkészülés alatt annyit erősödök fejben, hogy sokszor én is meglepődök magamon" - tette hozzá.Sokan nem értik, hogy a munka mellett honnan merít Betti ennyi energiát a sikeres felkészüléshez. Nekünk elárulta:"Fejben nagyon rállátam a dolgokra, eldöntöttem hogy mit szeretnék és mit kell ehhez tennem és így is cselekedtem. Nem kerestem kifogásokat, mentem előre, csináltam. A legnagyobb motiváció az, ha azt mondják hogy nem tudod megcsinálni!".Betti több célt is kitűzött maga elé. Jövő tavasszal több új projekttel is készül, jelenleg ezeken dolgozik, ám hogy mik ezek az egyelőre titok. Legközelebb a jövő őszi szezonban lép újra színpadra.