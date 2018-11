Szőnyi Ferenc: bátorság kell az ultratriatlonhoz

Kép forrása: Szőnyi Ferenc - versenynapló Facebook oldala

Szűk a merítés, kevesen művelik, hiszen nemcsak felkészültség, hanem bátorság is kell ahhoz, hogy megméresse magát az ember"

Az 54 esztendős komáromi sportoló az M1 aktuális csatornán kedd este elmondta,, azaz a 38 kilométer úszást, az 1800 kilométer kerékpározást, illetve a 422 kilométeres futást.- fejtette ki. - "Ám mindig vannak, akik többre vágynak, így egyre több ember méreti meg magát a hosszabb távokon."Felidézte, az úszásnál még fűteni kellett a 20-25 fokos termet és a vizet is, ám a megközelítőleg Budapest-Barcelona távnak megfelelő kerékpározásnál beköszöntött az északi szél, így a futást nagyrészt már -3 fokos hidegben teljesítették.A 2008-as első dupla Ironman versenye előtt egy hónappal még úszni is alig tudott, szinte teljesen ismeretlen volt a hazai mezőnyben, de a sportág megdöbbenésére még abban az évben harmadikként ért célba a Mexikóban megrendezett 10-szeres Ironman versenyen.A következő évben több külföldi Ironmanen is dobogóközelbe került, majd 2010-ben már a hússzoros Ironmanen lett világbajnok, 2013-ban pedig harminc napon át harmincszor teljesítette az Ironmant, és lett vb-ezüstérmes.