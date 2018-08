Szép siker! A dobogón debütált a fiatal győri rally pilóta - fotók

Az idei bajnokságban kezdte rally-cross pályafutását Gergely Róbert. A fiatal versenyző már több éves tapasztalattal rendelkezik az autósportban, eddig a magyar rally bajnokságban gyűjtötte a helyezéseket. Akkori navigátorával Kailbach Gergellyel úgy döntöttek, hogy a rally-cross lesz számukra az a versenyág, ahol szeretnék összemérni egymással és másokkal is vezetési tudásukat.Gergely Róbert eddig a pálya széléről kísérte figyelemmel az eseményeket, Nyirád volt az első helyszín, ahol a kormány mögött ülve mutatta meg tudását.- Az előfutam jól sikerült, ennek köszönhetően az első sorból tudtam indulni a döntőben, ami nagyon jó érzés volt számomra. Még ismerkednem kell ennek a szakágnak a szépségeivel, egy kis nehézséget okozott az a tény, hogy itt együtt van a pályán hat autó, jönnek jobbról-balról – ehhez hozzá kell még szoknom. Nagyon izgultam, sőt elmondhatom, hogy ennyire izgatott még soha egyetlen versenyen sem voltam. Összességében elégedett vagyok, azt gondolom, hogy életem első rally-cross futamán harmadik helyet szerezni nem rossz eredmény – mondta Gergely Róbert.Kailbach Gergely – a csapat másik pilótája már tapasztalt jót és rosszat is ebben a szakágban. Állt már a dobogó legfelső fokán, de volt olyan verseny ahol kénytelen volt az elődöntőben búcsúzni.- Most sikerült megnyernem a döntőt, bevallom kellett hozzá egy kis szerencse is. Nagy riválisom az egyik egyenesben rosszul váltott, én akkor el tudtam menni mellette, utána már nem volt lehetősége, hogy visszaelőzzön, így engem intettek le elsőnek a kockás zászlóval. Így, hogy sikerült Nyirádon nyerni, már bizakodó vagyok az év további részét tekintve. Nagyon sok erőt adott az, hogy családtagok és barátok elkísértek erre a versenyre. Külön öröm számomra, hogy csapattársam – Gergely Robi harmadik lett.Gergely József csapatfőnök szintén elégedett a két fiú teljesítményével: - Büszke vagyok rájuk, nagyon örülök neki, hogy mindkét fiú ott állt a dobogón. Minden versenyen izgulok értük, de úgy látom, hogy az év elején kitűzött célok így megvalósulnak majd. Személy szerint minden erőmmel azon dolgozom, hogy egy jó csapattal, jó hangulatban jó eredményeket érjünk el, amihez hatalmas segítséget kapunk támogatóinktól, akiknek ezúton is nagyon köszönjük. A következő verseny augusztus 25-26-án Greinbachban lesz, természetesen már készülünk rá.