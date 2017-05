Sportlövészet - Hárman is dupláztak

A kategóriák győztesei az eredményhirdetést követően összeálltak egy közös fotóra.

A magas létszám miatt a különböző korcsoportokban hét versenyszámra kiírt versenysorozatot három nap alatt rendezték meg. A győri versenyen hárman is tudtak duplázni, vagyis két megyebajnoki címet szerezni.Laczik Eszter (Kisalföldi Lövészklub, Pázmándfalu) a nőknél sportpisztolyban és központi gyújtású (nagy kaliberű) pisztolyban is aranyérmes lett. Teljesítményére jellemző, hogy nagy kaliberű pisztolyban eredményével a férfiak között is megnyerte volna a versenyt. Érdekesség, hogy Pázmándfalu község közelmúltban újraalakuló sportlövőklubja, a Kisalföldi Lövészklub – amelynek hagyományai a leventeidőkre nyúlnak vissza – ezúttal mutatkozott be a megyei mezőnyben.

Győztesek



Junior fiú, sportpisztoly: Erős Hunor (Győri LK).

Junior leány, sportpisztoly: Laczik Zsófia Eszter (Győri LK).

Felnőtt férfi, központi gyújtású pisztoly: dr. Bencsik Balázs (Soproni PLE).

Felnőtt női, központi gyújtású pisztoly: Laczik Eszter (Kisalföldi Lövészklub, Pázmándfalu).

Felnőtt férfi, sportpisztoly: Csiba Zoltán (Győri LK).

Felnőtt női, sportpisztoly: Laczik Eszter (Kisalföldi Lövészklub, Pázmándfalu). Pisztoly, összetett, 60 év felett: Horváth Miklós (Győri LK). Központi gyújtású pisztoly, gyors lövés: Laczik Zsolt (Győri LK). Sportpisztoly, gyors lövés: Csiba Zoltán (Győri LK). Puska, vadászszám: Tóth László (Győri LK). Puska, vadászszám, 60 év felett: Virághalmi Ernő (Péri LK). Puska, gyors lövés: Tóth László (Győri LK).

Szintén két aranyérmet szerzett Csiba Zoltán és Tóth László, ők mindketten a Győri Lövészklub versenyzői.