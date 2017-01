Remekül dobtak a győri dartsosok

Jó néhány trófeát gyűjtöttek tavaly a Győri DC dobói.

A steel szakág egyéni versenyeiben a hölgyeknél Kovács Csilla és Wachter Nikolett a 6. helyen végeztek, míg a klubot év közben elhagyó Sopronyi Klaudia 18. lett. A férfiaknál Rucska József egész évben versenyben volt a bajnoki címért, de végül be kellett érnie az ezüstéremmel. A második legjobb győri Darányi Zoltán lett 12. helyezésével. Tavaly Ihász Veronika a férfiak mezőnyében indult, ahol az előkelő 13. helyet szerezte meg. Tóth József célját jelentősen túlteljesítve a 20. helyezést érte el.Raszler József 35., Takács Norbert 48., Mészáros Ferenc 50., Füredi Balázs és Polgár Tibor 80. lett.Soft egyéniben a hölgyek között Horváth Klaudia minden fordulót megnyerve bajnoki címet szerzett. A férfiak mezőnyében Raszler József 5., Takács Norbert 13. és Mészáros Ferenc 14. lett.A Magyar Darts Liga észak-dunántúli régiójában Raszler József 3., Mészáros Ferenc 4. lett, Takács Norbert és Tóth József 8., Rucska József 12., Ihász Veronika 19., Polgár Tibor 27., Füredi Balázs 56., Wachter Nikolett 70., Kovács Csilla 83., Sopronyi Klaudia 86. A Magyar Darts Liga országos döntőjében a legjobb eredményt Rucska József érte el 5. helyezésével.A steel szakág kupaküzdelmében Rucska József ezüstérmet szerzett, Darányi Zoltán 17., Raszler József 33., Ihász Veronika, Tóth József, Mészáros Ferenc, Takács Norbert, Füredi Balázs, Polgár Tibor 65. lett.Az áprilisban rendezett Meszes Norbert Soft Magyar Kupa női egyéni versenyszámának döntőjét két győri dobó, Kovács Csilla és Ihász Veronika egymás ellen vívták, utóbbi arany-, előbbi ezüstérmet szerzett, párosban aztán egymást segítve bizonyultak legyőzhetetlennek. A férfiaknál Raszler József érte el a legjobb eredményt 7. helyezésével, Rucska József 13., Mészáros Ferenc 17., Takács Norbert 25. lett, párosban a Raszler József–Mészáros Ferenc és Rucska József–Takács Norbert duó is 5. helyen végzett.A steel csapatbajnokságban a Győri DC I. és II. osztályú csapatot is indított, és mindkét alakulat bejutott a felsőházi döntőbe, sőt, az első csapat veretlenül az első helyen tette ezt. Az együttes a hazai és nemzetközi versenynaptár ütközése miatt kénytelen volt a csapatbajnoki döntőben Ihász Veronika és Rucska József nélkül kiállni, akik akkor éppen Angliában próbálták kiharcolni a világbajnokságra való kijutást. A hiányzók miatt jelentősen meggyengült első és a pótlásuk okán teljesen felforgatott második csapat tisztes helytállása mindkét alakulatnak a 4. pozíciót eredményezte.

A soft szakág csapatbajnokságában az I. osztályban volt érdekelt a klub, ahol a szombathelyiekkel szemben sikerült elhódítani a bronzérmet.Az Országos Darts Sulimpián 125 ifjúsági versenyző között sikerült remek eredményeket elérnie a Győri DC 11 fős, Varga Bence, Tréger Patrik, Kordács Péter, Varga Tamás, Hercsel Péter, Keresztény Dániel, Rujp Miklós, Sopronyi Klaudia, Hideg Soma, Hideg Alex és Zsédely Ákos összeállítású fiatal csapatának.A Keresztény Dániel, Kelemen Dániel, Varga Tamás, Hideg Soma összetételű alakulat a 4. helyet szerezte meg az utánpótláskorúak csapatversenyében.