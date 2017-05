Priskint érdekelné a Fradi

"Már három nappal a döntő előtt a kupával álmodtam, annyira akartam a sikert – nyilatkozta az nso-nak korábban a Slovan magyar válogatott támadója. – Átéltem már felejthetetlen perceket a pályán, hogy mást ne mondjak, a válogatottal kijutottam az Európa-bajnokságra, a Swansea Cityvel megnyertük a feljutásért rendezett rájátszást Angliában, de ez más. A győzelmünknek kézzelfogható eredménye van: maga a serleg. Úgy tűnik, most, harmincévesen érkezett el az ideje. Tavaly is közel jártam hozzá, de akkor elveszítettük a döntőt, ezúttal szerencsére minden jól alakult. Tehát ezen is túl vagyok, ugyanakkor remélem, ez csak az első alkalom volt, nem pedig az utolsó."Előfordulhat azonban az is, hogy mégiscsak ez volt a magyar támadó utolsó kupasikere Pozsonyban. Úgy tudjuk, Priskin iránt nagyon élénken érdeklődik a Ferencváros.

"Én nem hallottam erről, semmi konkrétumot nem tudok ezzel kapcsolatban mondani – árulta el érdeklődésünkre a futballista. – Egy évig köt még szerződés a szlovák csapatomhoz, s most ennek megfelelően mindent a Slovan sikerérét kell megtettem."A Révkomáromban született játékos fiatalon került Győrbe, 16 évesen már az NB I-ben szerepelt. Az ETO játékosaként, 2003. április 26-án mutatkozott be az élvonalban, épp az FTC otthonában. A Rába partján 2006-ig 68 bajnoki mérkőzésen 24 gólt szerzett. A zöld-fehér mezt angliai évek követték, 2014-ben egy szezonra visszatért Győrbe. Más klubban soha nem szerepelt az NB I-ben."A Ferencváros Magyarország legnépszerűbb csapata, nyilván ha arról lenne szó, megtiszteltetés lenne, szívesen is szerepelnék a zöld-fehéreknél. De ahogy említettem, nincs tudomásom konkrétumokról."Priskin figyelemmel kíséri egykori győri klubja szereplését."Mindig megnézem, mit játszott az ETO, s nagyon örülök, hogy ilyen magabiztosan áll csoportja élén az NB III-ban. Bízom benne, most sikerül feljebb lépni, sőt, nemsokára az élvonalba is visszakerülni. Tartom a kapcsolatot a klubbal, a szüleim az ETO-nál dolgoznak" – tette hozzá a csatár, aki tavaly év végén nősült meg, ám még nem jutott ideje a mézeshetekre."Nyáron rövid lesz a szünet, így várhatóan majd csak télen tudunk a nászutunkra időt szakítani" – árulta el befejezésül Priskin Tamás.