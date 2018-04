Oroszországi labdarúgó-vb és amit a résztvevőkről tudni kell: A csoport

Az A csoport programja:

Június 14. 17:00, Moszkva: Oroszország–Szaúd-Arábia

Június 15. 14:00, Jekatyerinburg: Egyiptom–Uruguay

Június 19. 20:00, Szentpétervár: Oroszország–Egyiptom

Június 20. 17:00, Rosztov: Uruguay–Szaúd-Arábia

Június 25. 16:00, Szamara: Uruguay–Oroszország

Június 25. 16:00, Volgográd: Szaúd-Arábia–Egyiptom

Oroszország

Szbornaja (Válogatott)

Szaúd Arábia

A zöld sólymok

Egyiptom

A fáraók

Uruguay

La Celeste (Kék égbolt)

Sztanyiszlav Csercseszov - kinevezés: 2016. augusztusIgor AkinfejevA Szovjetunió felbomlását követően alakult újjá 1991-ben. Háromszor jutott ki világbajnokságra (1994, 2002, 2014), a 2018-as tornának pedig rendezője. Eb-n összesen négyszer szerepeltek, először 1996-ban. Legjobb eredményük egy bronzérem 2008-ból. 2 évvel később a csoport 3. helyén estek ki.A 2014-es vb-selejtezőkön már az olasz Fabio Capello irányította az oroszokat. Selejtezőcsoportjukban Portugáliával együtt ők voltak az első számú esélyesei a csoport első két valamelyikére, ennek megfelelően alakult a csoport is, az orosz válogatott csak a portugáloktól kapott ki 2 alkalommal, a többi meccset 1 döntetlen kivételével mind megnyerte és csoportelsőként, 22 ponttal jutottak ki a világbajnokságra 2002 után. Viszont ez a világbajnokság sem alakult valami fényesen, a csoportmeccsek első körében 1-1-es döntetlent játszottak Dél-Korea ellen, majd a belgáktól kikaptak 1-0-ra, végül az utolsó körben Algéria ellen is egy döntetlenre futotta, így idő előtt kiestek a brazíliai vb-ről.Juan Antonio Pizzi spanyol) - kinevezés: 2017. novemberOszama HavszaviÁzsia egyik legsikeresebb labdarúgó-válogatottja eddig négy alkalommal jutott ki a labdarúgó-világbajnokságra. Legjobb eredményét 1994-ben érte el, amikor a nyolcaddöntőig jutott. Három alkalommal hódította el az Ázsia-kupát, és 1992-ben ezüstérmes lett a konföderációs kupán. A csapat legnagyobb sikerét az 1994-es labdarúgó-világbajnokságon aratta, ahol a nyolcaddöntőig menetelt.Héctor Cúper (argentin) - kinevezés: 2015. márciusEsszam el-HadariA labdarúgó-világbajnokságok történelmének első afrikai nemzete eddig hat alkalommal hódította el az afrikai nemzetek kupáját. A nílusi forradalom (2011) óta a nemzeti válogatott egy nemzetközi tornára sem tudott kijutni, 2012-ben, 2013-ban és 2015-ben is lemaradt az afrikai nemzetek kupájáról. Vb-n eddig kétszer szerepeltek, 1934-ben és 1990-ben, mindkétszer a csoportkörben búcsúztak.Óscar Tabárez (uruguayi) - kinevezés: 2006. februárDiego GodínAz uruguayi válogatott az egyik legsikeresebb csapatok egyike: kétszer nyertek vb-t, kétszer szereztek olimpiai aranyat (1924-ben és 1928-ban), a Copa América serlegét pedig 15 alkalommal hódították el (legutoljára 2011-ben), mindemellett az 1980-as Mundialitót is megnyerték, amit a labdarúgó-világbajnokságok 50. évfordulója alkalmából rendeztek meg. Uruguay volt a rendezője és egyben győztese az 1930-as világbajnokságnak és ugyancsak megnyerték az 1950-es vb-t, amikor a házigazda Brazíliát verték 2–1-re. Uruguay a 20. század második felében már nem képviselt jelentős játékerőt. 2010-ben a dél-afrikai világbajnokságon emlékezetes játékával a 4. helyet szerezte meg a válogatott, ezzel a legsikeresebb dél-amerikai szereplője lett a tornának. A 2014-es világbajnokság selejtezőinek CONMEBOL-zónájában sorozatban negyedszer is az ötödik helyen végeztek. A világbajnoki részvételért Interkontinentális pótselejtezőt játszottak Jordánia ellen. A párharc gyakorlatilag az első találkozón eldőlt, miután idegenben 5–0-ra győzött Uruguay, így a visszavágó már csak formalitás volt és 0–0-val ért véget. A világbajnokságon Anglia, Costa Rica és Olaszország tárasáságban a D csoportba kerültek a sorsolást követően. A legjobb 16 között Kolumbia búcsúztatta őket.