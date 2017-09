Női kosárlabda NB I - Honti búcsúztatásával kezdődik a szezon Sopronban

A pénteki, 18 órakor kezdődő, BEAC-Újbuda elleni bajnokit megelőző program keretében nemcsak az újabb elsőségeknek – Magyar Kupa és bajnokság – emléket állító zászlók, hanem a soproni ikon, Honti Kata meze is a magasba emelkedik.A klub közleménye szerint érdemes lesz már korábban kilátogatni a Novomatic-arénába, ahol 16.40-től a zöld-sárgák utánpótláscsapatai tartanak bemutatót a legkisebbektől a legnagyobbakig.A csapatok bemelegítését és bemutatását követően lesz a zászlófelvonás, ezt követően pedig kiderül az is, kit választottak meg a klubnál a tavalyi szezon legjobb játékosának.Az est fénypontja Honti Kata elbúcsúztatása lesz.A BEAC-Újbuda elleni mérkőzés negyedei között a már tavaly is nagy sikert aratott STC Cheerleaders ifjú pomponlányait láthatják a szurkolók a parketten, a szünetben pedig díjazzák a legtöbbet fejlődött utánpótlás-játékosokat. Lesz tombola, a bérletesek között kisorsolnak egy értékes arany karórát is.A klub felhívja azon szurkolói figyelmét, akiknek bérlete a VIP-tribünre szól, hogy mivel azt a részt Honti Kata és vendégei számára lezárják, így ezúttal a H szektorban foglalhatnak helyet.A mérkőzésre és a kísérőprogramokra a belépés díjtalan.