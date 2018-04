Női kosárlabda Euroliga Final Four Sopron - Önkéntesből szereplő

Még kaphatók jegyek



A hétvégi eseményre a jegyek 95 százaléka kelt el, így aki még nem vette meg a belépőjét, megteheti a sportirodában, illetve az eventim.hu online jegyértékesítő felületén.

Weninger Virág, a soproniak saját nevelésű fiatal játékosa nagyon várja már a pénteken kezdődő rendezvényt, amelyen a Sopron a török Yakin Dogu Üniversitesi ellen próbálja kiharcolni a döntőbe jutást.– Igen, akkor már játszottam, de még nem igazán fogtam fel, mekkora siker a négyes döntőbe jutás.– Az edzőnk azt kérte, ne foglalkozzunk vele, csak a negyed-, majd az elődöntőre koncentráljunk. Így is tettünk, bár azért magunk között természetesen időnként szóba került... Mostantól viszont már a Final Fourra és a Yakin Dogu csapatára koncentrálunk.– Nagyon élveztem. Ha már itt rendezték a felnőtt EB egyik csoportját, kíváncsi voltam, milyen egy nagy rendezvény háttere. Az újságíróknak próbáltam segíteni, a médiarészlegen voltam. Jó volt kicsit bepillantani a kulisszák mögé.– Természetesen, és úgy vélem, a többiek is a csapatból. Már az óriási dolog, hogy ott lehetünk Európa négy legjobb csapata között, de a Final Four kapcsán is vannak álmaink... Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy már azzal hatalmas tettet hajtottunk végre, hogy ide eljutottunk.– Úgy vélem, nagyon jó a keret összetétele. Van két-három rutinos, tapasztalt játékosunk és sokan vagyunk mi, húsz év körüli fiatalok. Úgy érzem, folyamatosan fejlődtünk, és csapatként nagyon egységesek vagyunk.– Óriási dolognak tartom, hogy alig túl a huszadik évemen ilyen csapat tagja lehetek. Az edzéseken a tudásom legjavát adva próbálom segíteni a lányokat, és amit a meccseken lehet, akár a pályán vagy a kispadról buzdítva igyekszem a legtöbbet adni.