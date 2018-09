Női kézilabda NB I - Nem volt sima, de hibátlan maradt az Audi ETO

Szöllősi-Zácsik Szandra kihagyja a szezont



Szöllősi-Zácsik Szandra ismét gyermeket vár, ezért a mostani szezonban nem lép pályára a Moyra-Budaörs kézilabdacsapatában és a magyar válogatottban. "Kettős érzés volt bennem. Nem így terveztük ezt a szezont, tudom és sajnálom, hogy csalódást okoztam bizonyos embereknek, de ennél nagyobb boldogság nem létezik a világon" - nyilatkozta klubja honlapján szombaton a 28 éves átlövő. Hozzátette, mindenképpen szeretne visszatérni a pályára, mivel már most hiányzik neki a kézilabda. "Az első szülés után sem okozott problémát a visszatérés, remélem, most sem fog. Nagyon bízom benne, hogy tudok még az első osztályban játszani, hiszen még harmincéves sem leszek" - mondta. Szöllősi-Zácsik Szandra és az ugyancsak korábbi válogatott kézilabdázó Szöllősi Szabolcs első gyermeke, Hanna 2015 márciusában született.

Dunaújváros–Audi-ETO 24–28 (11–14)Dunaújváros, NB I-es női mérkőzés, 800 néző. V.: Bíró Á., Kiss O.Dunaújváros: Csapó – Klujber 4, SZEKERCZÉS 7/5, Cifra, Sirián, Ferenczy 3, Kazai. Cs.: TOMASEVICS (kapus), SZALAI 3, Bouti, DOMBI 5, Nick, Molnár B., Grosch 2. Edző: György László.Audi-ETO: Kiss É. – Bódi 1, GROOT 5/2, Oftedal 2, Brattset 2, Amorim 3, GÖRBICZ 6/2. Cs.: LEYNAUD (kapus), KRISTIANSEN 5, HANSEN 4. Edző: Danyi Gábor.Hétméteresek: 5/5, ill. 5/4. Kiállítások: 10, ill. 6 perc.Az első percekben nem potyogtak a gólok, a 7. percben 2–1 volt a hazaiaknak, amire három góllal válaszolt az Audi-ETO. A folytatásban fej fej mellett haladt a két gárda, a félidő hajrája a győrieké volt. Szünet után többször felzárkózott egy gólra a Dunaújváros, de a címvédő rendre újított, s az utolsó tíz percnek 22–17-es vezetéssel vágott neki. Innen már nem is hagyták közelebb kerülni riválisukat a zöld-fehérek, s végül a vártnak megfelelő nehéz meccsen azért begyűjtötték a két pontot. Danyi Gábor : – Természetesen a győzelem volt a célunk, azért jöttünk, de nagyon okos kézilabdát játszó Dunaújvárossal kerültünk szembe. Kiválóan használták ki az adódó lehetőségeket, nem volt könnyű mérkőzés, nagyon sok hibát követtünk el, de örülünk a két pontnak.György László: – Az eredménnyel elégedettek lehetünk, sok mindent tettünk ennek érdekében a mérkőzés folyamán akár védekezésben, akár támadásban. Próbáltunk hosszú lefolyású támadásokat szervezni, nem akartuk gyorsítani a játékot. Elégedett vagyok a gyorsasággal és a csapat hozzáállásával, büszke vagyok a játékosaimra. Gratulálok a győrieknek a két ponthoz és további sok sikert kívánunk nekik. Anne Mette Hansen : – Ilyen mérkőzésre számítottam egy olyan ellenféllel szemben, amelyik hazai pályán mindig veszélyes, s ezt most is megmutatta. Nagyon hosszú támadásokat vezettek, ezért türelmesnek kellett maradnunk védekezésben, de úgy gondolom, megharcoltunk az értékes két pontért.Tizenkét góllal volt jobb az FTC a Budaörs vendégeként a női kézilabda NB I szombati játéknapján. A két élgárda mögött a harmadik helyért csatázó együttesek mérkőzésén a Siófok hazai pályán 12 góllal verte az Érdet.EredményekMoyra-Budaörs - FTC-Rail Cargo Hungaria 26-38 (12-21)Siófok KC-Érd HC 34-22 (13-11)GVM Europe-Vác - Békéscsabai ENKSE 43-21 (20-9)(11-14)Alba Fehérvár KC-Eszterházy SC 32-15 (14-8)Élőben itt követhette a mérkőzést: