Női kézilabda NB I - Igazolás, hosszabbítás Mosonmagyaróváron

A jobbszélső korábban megfordult a horvát Zelinában és a Podravkában is, mostanáig pedig a Kisvárdát erősítette.



Jó hír még az óvári szurkolóknak, hogy Kopecz Barbara után a csapat másik erőssége, Dombi Luca is hosszabbított. A válogatottban is bemutatkozott beállós a következő szezon végéig biztos, hogy az MKC mezében lép pályára.