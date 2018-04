Női kézilabda BL - A CSM Bucuresti lesz az Audi ETO ellenfele az elődöntőben

Női kézilabda Bajnokok Ligája, az elődöntő párosítása:

CSM Bucuresti (román)-Győri Audi ETO KC

Rosztov-Don (orosz) - Vardar Szkopje (macedón)

A kedd délutáni budapesti sorsoláson elsőként Andrea Penezic, a Vardar Szkopje játékosa a CSM Bucurestit húzta ki az üveggömbből, majd a győriek norvég jobbátlövője, Nora Mörk révén eldőlt, hogy a románok elkerülik a Rosztov-Dont. Végül az orosz csapat balátlövője, Andrea Bobrovnyikova húzta a CSM Bucuresti mellé az ETO-t.A győriek 11. alkalommal jutottak négy közé a Bajnokok Ligájában, amelyet 2013-ban, 2014-ben és tavaly megnyertek. A CSM Bucuresti harmadszor játszhat az elődöntőben, 2016-ban aranyérmes lett, a fináléban éppen az ETO-t győzte le hétméteresekkel.A két együttes hétszer játszott egymással a BL-ben, a bukarestiek egyszer nyertek a rendes játékidőben - januárban -, a tavalyelőtti döntő döntetlenre végződött, ötször pedig a győriek győztek.A másik ágon a Rosztov-Don a macedón Vardar Szkopjéval találkozik. A mérkőzések mindkét napon 15.15-kor és 18 órakor kezdődnek, a szombati meccsek sorrendjét kedd este hozzák nyilvánosságra.Az elődöntőket május 12-én szombaton, a helyosztókat vasárnap játsszák a Papp László Budapest Sportarénában.A sorsolás után Pálinger Katalin, a Győri Audi ETO KC korábbi kapusa, a magyar szövetség (MKSZ) alelnöke az MTI-nek úgy fogalmazott, ebből a mezőnyből minden csapat csak akkor lenne elégedett vasárnap este, ha megnyerné a BL-t."Három együttes csalódott, egy viszont nagyon boldog lesz. Teljesen mindegy volt, hogy kit kap az ETO, hiszen mindkét mérkőzését meg akarja nyerni, ahogyan a másik három csapat is. Az összes találkozó nagyon kiélezett és magas színvonalú lesz" - nyilatkozta.A négyes döntő egyik főszervezőjeként kijelentette, céljuk, hogy évről évre fejlődjön a rendezvény, amit sikerül is elérniük."A kísérőprogramokat is igyekszünk magasabb szintre emelni, hiszen már nem csak a kézilabdáról szól ez a hétvége. Az idei sztárvendég, a Clean Bandit zenekar is magas színvonalat képvisel" - fejtette ki Pálinger.A jegyértékesítésről elmondta, ez lesz az ötödik budapesti négyes döntő, de soha annyi belépő nem fogyott még elővételben, mint idén, ugyanis eddig körülbelül hatezer darab talált gazdára."Nem aggódom, hogy nem lesz telt ház, biztos vagyok benne, hogy tavalyhoz hasonlóan el fog kelni az összes jegy" - mondta az MKSZ alelnöke.