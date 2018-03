Női kézilabda - Mosonmagyaróvári győzelem Mohácson

Jól indult a hosszú hétvége az MKC szurkolók számára, hiszen az EU-FIRE Mosonmagyaróvár magabiztos győzelmet aratott Mohácson. Bognár Róbert csapatának nem okozott gondot a tabella hetedik helyén álló ellenfél. A találkozó már az első félidőben eldőlt, hiszen 20-8-ra vezetett a Mosonmagyaróvár.



A különbség tovább nőtt a folytatásban és az MKC végül a hét gólig jutó Bízik Réka vezérletével 36-15-re győzött. Az újabb sikerrel az EU-FIRE Mosonmagyaróvár megerősítette vezető helyét a tabellán, ezzel is kedveskedve a csapatot Mohácsra is szép számban elkísérő szurkolótábornak.



Mohácsi TE - EU-FIRE Mosonmagyaróvár 15-36 (8-20)



Mohács, Városi Sportcsarnok, 500 néző

Jv.: Marton, Szabó E.



Mohácsi TE: Fürdős, Hajek, Martinov (kapusok), Kittilinger 1, Erdélyi, Udvardi 2, Balogh B., Kaló 2, Ladics 2, Hahner, Kolics, Grünfelder-Tóth 1, Bozsovics 3, Zsolt 2 (1), Farkas 2. Vezetőedző: Borbandi István.



MKC: Scholtz – KOVACSICZ 5, Gyimesi, Farkas, Horváth B. 4, Kopecz 2, BÍZIK R. 7 (1). Csere: Dányi (kapus), HAJTAI 6, Csala 3, Tilinger 2 (1), Ivanics 1, Bízik B., Bardi 2, Töpfner 3, Lozsi 1. Vezetőedző: Bognár Róbert



Kiállítások: 6 perc, ill. 10 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Húsz percig brutálisan jól kézilabdáztunk. Ebben a periódusban nem volt hibánk, és el is döntöttük a találkozót. A nagyarányú vezetés aztán nem tett jót nekünk, egy kicsit belealudtunk az első félidő végébe. A második félidőben már többet hibáztunk, de így sem fenyegette veszély a győzelmünket. Igyekszünk a koncentrációnkat még tovább javítani."