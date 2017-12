Női kézilabda - érzelmes évzáró budaörsi győzelemmel

A szerdai mérkőzésen Keresztély Kornélra, a tragikus hirtelenséggel elhunyt halászi testnevelés tanárra emlékeztek a szurkolók és csapatok. Kornél népszerűségét mutatja, hogy telt ház várta a két gárdát, körülbelül 1000 szurkoló foglalt helyet az arénában.



Az NB I-ben szereplő Budaörs három kulcsemberét is nélkülözte az MKC ellen. Szöllősi-Zácsik Szandra hétfőn tért haza a válogatottal a németországi világbajnokságról, Pálos-Bognár Barbara és Gerháth Fanni pedig sérülés miatt hiányzott.



A mérkőzés elején jobban kezdett Bognár Róbert csapata, 3-1-re és 4-2-re is vezetett a Mosonmagyaróvár, de a vendégek 5-5-nél utolérték ellenfelüket.



Innentől a Budaörs átvette az irányítást. Az előző szezonban még az óvári kaput védő Wéninger Alexa több nagy hárítást is bemutatott, elől pedig Juhos és Ertl volt magabiztos. Hazai oldalon Tilinger Tamara próbálta tartani a lépést, de a pihenőre így is 17-14-es vendégelőnnyel vonulhattak a csapatok.



A szünetben több száz plüssállat repült a pályára, a szurkolói egyesület idén is a jó ügy mellé állította a drukkereket. Közben az is kiderült, hogy az árverések, a jegyek és az urnák segítségével a szurkolók több mint 1.300.000 Ft-ot gyűjtöttek össze Keresztély Kornél családjának, és ehhez még hozzájön a lébényi klub felajánlása is. Érdekesség, hogy a mérkőzés játékvezetői Natkai Norbert és Szalay Zoltán lemondott az őket illető összegről, és meccspénzüket szintén a család javára ajánlották fel. Köszönet nekik a szép gesztusért!



A második játékrészt jobban kezdte a Tilinger Tamara vezette hazai csapat, amely 18-18-nál egyenlített. Ennél többre azonban nem futotta az MKC erejéből. A Budaörs gyors gólokat szerezve, magabiztos győzelmet aratott remeklő kapusainak, valamint a nyolc gólig jutó Juhosnak köszönhetően. A hazai csapatból Tilinger Tamara emelkedett ki tíz góljával, de a vendégek így is 30-28-ra győztek. Mosonmagyaróvári színekben ezen a mérkőzésen mutatkozott be Szalai Zsuzsanna a felnőttek között, aki az ifjúsági csapatban mutatott gólerős játékával hívta fel magára a figyelmet.



EU-FIRE Mosonmagyaróvár – Budaörs Handball 28-30 (14-17)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1000 néző

Jv.: Natkai, Szalay



MKC: Scholtz - Lozsi, CSALA 5, Horváth B. 3, TILINGER 10 (7), Gyimesi 2, Tóth M 2. 6. Csere: Dányi (kapus), Hajtai, Farkas 2, Rábai, Giricz, Bízik B., Hegedüs 3, Bízik R 1 (1). Töpfner, Szalai. Vezetőedző: Bognár Róbert



Budaörs Handball: WÉNINGER – ERTL 6 (3), Brettner 2, Zsigmond 5, Pásztor 1, Berta 2, Farkas 1. Csere: Sipeki (kapus), Szabadfi 2, JUHOS 8 (1), Hornyák 3, Kaczur. Vezetőedző: Mihály Attila.



Hétméteresek: 8/8 ill. 4/4

Kiállítások: 6 ill. 2 perc



Mihály Attila, a Budaörs vezetőedzője: "Nagyon elégedett vagyok a csapatommal. Egy ideje már kemény, fizikai munkát végzünk, és ráadásul sok hiányzónk is volt, ennek ellenére jól megoldottuk a mai feladatot. Most több játéklehetőséget kaptak azok, akik korábban kevesebbet szerepeltek és örömmel láttam, hogy felszabadultan és jól játszottak. Még nekem is kellemes meglepetést okozott a csapatom. Sok pozitív dolgunk volt és egy jó erőkből álló Mosonmagyaróvárt sikerült legyőznünk."



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Egy picit olyan érzésem volt, mintha csak pár játékos és én szerettünk volna nyerni. Néhányan az NB I-es ellenfél hallatán egyből megadták magukat. Nem a vereséggel van a probléma, de ez a Budaörs most nélkülözte a legjobbjait, így még jobban fáj a mutatott teljesítmény. Kopecz Barbara nagyon hiányzott, ettől függetlenül sokkal nagyobb hajtást, küzdelmet vártam volna el a csapattól. A visszarendeződés és a kapusteljesítmény sem volt az igazi, a folytatásban sokkal többet várok mindenkitől."