Nem sikerült duplázni: a magyar női kézilabda-válogatott kikapott Montenegrótól - Rasmussen értékelt

Péntekhez képest egy más arcát mutató ellenféllel találkoztunk, mi pedig megváltoztatott összeállításban léptünk pályára, hiszen mindenkinek szerettem volna lehetőséget adni, hogy megmutassa tudását, így természetesen számos választ is kaptam az Európa-bajnoksággal kapcsolatban"

Ez is olyan tapasztalat, amiből tanulhatunk, hiszen fel kell készülnünk, hogy esetleg az Eb-n is ilyen riválissal találjuk magunkat szembe"

A magyar női kézilabda-válogatott négy góllal kikapott Montenegró csapatától a szombaton Győrben rendezett felkészülési mérkőzésen.Montenegró önállóvá válása óta ez volt a két csapat hetedik mérkőzése egymás ellen, a mérleg magyar szempontból négy győzelem és immár három vereség.Magyarország-Montenegró 19-23 (9-11)a magyar válogatott legeredményesebb játékosai: Kovács A. 5, Háfra 4, Kiss N. 3Kim Rasmussen szövetségi kapitány több helyen is változtatott a keretben, Schatzl Nadine, Orbán Adrienn, Kiss Éva, Lukács Viktória és Tóth Gabriella szombaton nem kapott szerepet.A vendégeknél pályára lépett a Kisvárda jobbátlövője, Andrea Klikovac, valamint a Debrecen balátlövője, Jelena Despotovic.Nem kezdtek rosszul a magyarok (3-2), de azután több mint tíz percig nem találtak a hálóba, így Montenegró együttese átvette a vezetést, és a 23. percben már három gól volt a különbség (6-9). A hazai csapaton támadásban és védekezésben is látszott az összeszokottság hiánya.A szünet után sem változott jelentősen a játék képe, a vendégek a 35. percben már néggyel vezettek (11-15), a folytatásban is magabiztosan őrizték előnyüket, és visszavágtak az egy nappal korábbi vereségért. A hatvan perc során mindkét együttes három büntetőt hibázott.A mezőny legeredményesebb játékosa a Buducnost Podgorica balátlövője, Djurdjina Jaukovic volt hét góllal.- nyilatkozta a magyar szövetség honlapján Kim Rasmussen.Hozzátette, ellenfelük folyton megakasztotta a játékukat, és mivel nem tudtak tempót váltani, egy idő után az önbizalmukat is elveszítették.- mondta a dán edző.Rasmussen kijelentette, a keret híján van nemzetközi szinten válogatott szempontból tapasztalt játékosoknak."Ez persze adottság, nem tudunk mit kezdeni ezzel, így kell tovább dolgoznunk, legközelebb novemberben, immár a közvetlen Eb-felkészülés alkalmával" - magyarázta.