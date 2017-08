NB III foci - Töretlen a bizalom Csornán

A Csornai SE 2017/2018-as kerete. Felső sor, balról: Potyondi Adrián, Hajba Tamás, Lőre Pál, Mészáros Márton, Szabó Marcell, Litresics Levente, Kiss Martin. Középső sor: Németh Balázs, Baranyai Márk, Serfőző Bence, Fehér Kornél, Baracskai Ádám technikai vezető, Varga László edző, Családi János elnök, Bognár Zsolt vezetőedző, Nagy Szabolcs, Kelemen Márk, Bolla Patrik. Alsó sor: Nehéz Máté, Kis Szabolcs, Csikós Sándor, Weitner Ádám, Kerékgyártó Dávid, Simon András, Czanik Károly, Füredi Ádám, Zámbó Bence. A képről hiányzik: Keserű Bence és Lajtos Roland masszőr.

Három találkozót követően pont nélkül áll a tabella utolsó helyén a harmadosztály Nyugati csoportjában szereplő Csornai SE.A zöld-fehérek az első fordulóban Ajkán szenvedtek négygólos vereséget, majd hazai pályán kaptak ki egy góllal a III. Kerülettől, legutóbb pedig Kaposvárott maradtak alul, ugyancsak egy találattal.A rossz rajt azért is meglepő, mert a szezon előtt Családi János klubelnök lapunkban arról beszélt, akár bajnok is lehet a csornai együttes.

„Valóban nem nevezhető ideálisnak, ahogy kezdtük a bajnokságot, de nincs pánik a csapat körül, én továbbra is bízom az edzőben és a játékosainkban – kezdte a sportvezető. – Ajkán az első tíz percben nem játszottunk rosszul, ám a kontrából kapott gólok megfogták a csapatot. Nyilván ez és a bizonyításvágyból eredő görcsösség okozta a következő, hazai pályán elszenvedett vereségünket. A Kaposvár ellen már nagyon sok biztató jelet láttam, megnyerhettük volna és meg is kellett volna nyernünk azt a mérkőzést. Úgy gondolom, ha egy kicsivel több szerencsénk lett volna, most három ponttal állnánk valahol a középmezőny végén."Sokak szerint a csapat számára teher, hogy a bajnokság előtt az aranyérem megszerzéséről beszélt az elnök.„Nem állítottam, hogy egyértelmű célunk az első hely megszerzése, csupán azt mondtam, hogy a saját csapatunkat is a dobogóra várom, s igazából akkor lennék teljesen elégedett, ha meg is nyernénk a bajnokságot. Amúgy pedig abban nem hiszek, hogy bármely cél teherként hatna a játékosokra. Akire ez rossz hatással van, az ne futballozzon. Nem tudom elképzelni, hogy például Ronaldót vagy Messit zavarná, hogy a bajnoki címért kell küzdeniük."Korábban Csornán épp egy hasonló sorozat után történt edzőváltás, akkor Hannich Pétert Urbán Flórián váltotta.„Ahogy említettem, most töretlenül bízunk Bognár Zsolt vezetőedzőben és a játékosainkban, hiszen a két legutóbbi találkozón látszott, hogy sokkal többre képesek. Az első győzelem rengeteget számítana, nagy lökést adna. S remélem, erre nem is kell sokáig várni, a hétvégén sikerül az első pontjainkat megszerezni" – tette hozzá Családi János, aki azt is elárulta, a napokban bővült a keretük, a Csorna leigazolta a kapus Keserű Bencét, aki megfordult az Újpestben, s legutóbb Salgótarjánban játszott.