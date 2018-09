NB II foci online - Békéscsaba-ETO 1-0

Az első győri szöglet jöhet: Magasföldi adja be a labdát, amely a háló tetejére hullik.

Ugyanazok a csapatok kezdik a második félidőt is, mint az elsőt; a félidőben nem volt csere egyik oldalon sem.

45+1. perc

Vége az első félidőnek. Az ETO ritkán jutott el az ellenfél kapujáig, míg a csabaiak többször is veszélyeztették a győri kaput, egyszer pedig be is találtak.