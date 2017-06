NB II foci - Tamási Zsolt visszatérhet az ETO-ba

A győri származású 51 éves szakember 1992 és 2000 között már tevékenykedett az ETO utánpótlásában, majd 2001- ben az NB I-es csapat vezetőedzőjévé nevezték ki, ezt a tisztét 2003-ig töltötte be. Győrből előbb a Vasashoz, utána az MTK-hoz vezetett az útja.



A kék-fehéreknél 2005-től tizenegy éven át töltötte be az utánpótlás szakmai igazgatói tisztet. Tavasszal az első csapat vezetőedzője lett, de az MTK vele is kiesett az első osztályból.