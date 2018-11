NB II foci - ETO FC Győr-Kazincbarcika 0-0 - fotók

12:51

Az időjárást nagy jóindulattal sem lehet ideálisnak nevezni, mivel alig 8 fokban, szemerkélő esőben fogadja az ETO a borsodiakat. A legkitartóbb hazai szurkolók azért megpróbálnak majd most is jó hangulatot csinálni az ETO Parkban (tíz perccel a kezdés előtt már legalább 150-en vannak), és a vendégszektor sem üres már: egy zászló, egy molinó és egy dob is ott van a hotel előtti kapu mögött.