NB I foci - Nem adják fel Urbányiék Gyirmóton

A vezetőedző elszánt, s bízik a bennmaradásban.

– kérdeztük Urbányi Istvánt, a Gyirmót FC Győr vezetőedzőjét.– A szünet után az MTK és a Debrecen lesz az ellenfél, s ez a két találkozó mindenképp fordulópont lehet, meghatározhatják a folytatást. Nem mindig könnyű megtalálni a megfelelő ritmust az ilyen szünetekben, mi most úgy döntöttünk, aktívan töltjük ezt az időt, két edzőmérkőzést is játszunk, az egyiket ráadásul nagyon erős csapat ellen.– Épp ellenkezőleg. Jó, hogy egy ilyen együttessel játszhatunk, szükségünk van a kihívásra, hogy aztán a bajnokságban is masszívabbak lehessünk.

– Nagyon komolyan figyelek arra, hogy senki ne gondoljon erre, s csak olyan játékosaink legyenek, akik az utolsó pillanatig küzdenek.– Sajnos sosem volt az edzőm, de többször beszélgettünk. Igen, sokszor eszembe jut az, amit ő és a játékosai képviseltek.– Tisztában vagyok vele, hogy nem a mi csapatunk az erősebb, az esélyesebb, ám ahogy az EB-n is beigazolódott, a jó szellemiség akár csodára is képes lehet.